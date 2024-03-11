В Китае появится новая консерватория имени Чайковского

Соглашение о создании консерватории в Китае было подписано Московской консерваторией имени П. И. Чайковского. Это будет самостоятельное учебное заведение, а не просто филиал, уточнил представитель России. Проект является серьезным и долгосрочным образовательным начинанием, поддерживаемым китайским руководством, добавил Швыдкой. По его словам, преподавать будут педагоги, окончившие Московскую консерваторию и знакомые с традиционными российскими методиками преподавания, которые являются столпами мировой музыкальной культуры.