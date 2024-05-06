В Китае подвергли вирус Эбола мутации для его изучения на хомяках

И тот, и другой вирус обычно проникают в человеческие популяции в результате контакта с приматами. За последние два десятилетия в Африке произошло две крупных вспышки лихорадки Эбола, которые унесли жизни более 11 тыс. жителей Либерии и соседних с ней государств, а также примерно 2,3 тыс. жителей ДРК и Уганды. Эти вспышки заставили всех медиков мира обратить внимание на данный вирус и экстренно начать разработку вакцин, а также лекарств от данного заболевания.