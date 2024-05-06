В Китае подвергли вирус Эбола мутации для его изучения на хомяках

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Китайские ученые подвергли вирус Эбола мутации для изучения модели его распространения на хомяках и разработки будущих способов лечения. Об этом сообщила газета Daily Mail.
«Суррогатный вирус и соответствующее ему заболевание среди зараженных хомяков повысят безопасность и снизят стоимость исследований геморрагической лихорадки Эбола», — передает издание заявление команды китайских исследователей. Ученые скрестили вирусы Эболы и везикулярного стоматита для изучения на хомяках клинической картины инфекции. Утверждается, что инфицированные животные «смогут сыграть роль в изучении заболеваний зрительного нерва», вызванного лихорадкой Эбола.
Изучение вируса Эбола необходимо проводить в лабораториях четвертого уровня безопасности BSL-4, тем не менее лишь некоторая часть учреждений соответствует такому строгому стандарту. Перенос части вируса Эбола для создания суррогата позволило проводить изучение поведения инфекции в лабораториях меньшего уровня безопасности BSL-2.
О лихорадке Эбола
Вирусы, вызывающие лихорадки Эбола и Марбург, были открыты относительно недавно, около полувека назад, когда в Африке начали возникать периодические вспышки этих болезней. Первый патоген встречается в основном в западной части континента, где он пять лет назад породил одну из самых мощных эпидемий в современной истории человечества, а второй — в Уганде и других государствах на востоке Африки.
И тот, и другой вирус обычно проникают в человеческие популяции в результате контакта с приматами. За последние два десятилетия в Африке произошло две крупных вспышки лихорадки Эбола, которые унесли жизни более 11 тыс. жителей Либерии и соседних с ней государств, а также примерно 2,3 тыс. жителей ДРК и Уганды. Эти вспышки заставили всех медиков мира обратить внимание на данный вирус и экстренно начать разработку вакцин, а также лекарств от данного заболевания.