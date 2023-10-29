В Китае открылся футуристичный Музей научной фантастики

Музей расположен в центре озера Цзинжун на территории Нового города науки и инноваций района Пиду в Чэнду. Просторный центральный атриум естественным образом освещается большим световым люком, а тщательно продуманное остекление подчеркивает пейзаж в ключевых точках, включая большое окно, выходящее на близлежащую гору.

Внутренняя площадь здания составляет 59 тысяч кв. м., которая разделена на несколько выставочных площадей, конференц-залов, площадок для проведения мероприятий, галерей и театров. Здание соответствует трехзвездочным стандартам китайской программы зеленого строительства.

Недавно в Болгарии открылся музей с одним экспонатом. Это картина начала XX века руки местного художника и сценографа.