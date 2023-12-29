Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
04:43 (мск), источник: Газета.Ру

В Китае обнаружили древнейший записанный фрагмент таблицы умножения

Археологи нашли древнейшие фрагменты таблицы умножения в китайской гробнице возрастом 2300 лет. Об этом сообщает Arkeonews.

Наверх
Источник: Freepik

Находка сделана в городе Цзинчжоу (провинция Хубэй). В гробнице под номером M1093 были обнаружены тысячи бамбуковых листов, на которых записано более 30 тысяч символов, относящихся к математике, литературе, животноводству и медицине. Бамбуковые листы были самым популярным материалом для письма до распространения бумаги.

Расшифровка показала, что на бамбуке было написано: «пять раз семь — тридцать плюс пять, четыре раза семь — двадцать плюс восемь, трижды семь — двадцать плюс один». Также ученые обнаружили старейший известный пример алгебраической таблицы.

Шпаргалки относятся к периоду Сражающихся царств (475−221 гг. до н. э.), который закончился с правлением императора Цинь Шихуанди, объединившего раздробленный Китай и основавшего династию Цинь.

До этого открытия старейшими записями операций умножения считались бамбуковые листы из центральной провинции Хунань, — они на столетие моложе, чем обнаруженные в Цзинчжоу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Киркорова заметили у клиники на фоне слухов о «загноении ягодиц»
Лайма Вайкуле пожаловалась, что ее хотят поссорить с Раймондом Паулсом
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь