В Китае обнаружили древнейший записанный фрагмент таблицы умножения

Находка сделана в городе Цзинчжоу (провинция Хубэй). В гробнице под номером M1093 были обнаружены тысячи бамбуковых листов, на которых записано более 30 тысяч символов, относящихся к математике, литературе, животноводству и медицине. Бамбуковые листы были самым популярным материалом для письма до распространения бумаги.

Расшифровка показала, что на бамбуке было написано: «пять раз семь — тридцать плюс пять, четыре раза семь — двадцать плюс восемь, трижды семь — двадцать плюс один». Также ученые обнаружили старейший известный пример алгебраической таблицы.

Шпаргалки относятся к периоду Сражающихся царств (475−221 гг. до н. э.), который закончился с правлением императора Цинь Шихуанди, объединившего раздробленный Китай и основавшего династию Цинь.

До этого открытия старейшими записями операций умножения считались бамбуковые листы из центральной провинции Хунань, — они на столетие моложе, чем обнаруженные в Цзинчжоу.