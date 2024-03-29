В Китае негативно приняли «Задачу трех тел» от Netflix. Что произошло

В первых сценах сериала «Задача трех тел» от Netflix, вышедшего на прошлой неделе, хунвейбины избивают профессора физики за веру в теорию относительности. Хотя изображение «культурной революции» во многом соответствует сценам из первоисточника — научно-фантастического романа Лю Цысиня 2006 года — и другим задокументированным историческим записям, факт появления такого эпизода в западном сериале, наряду с тем, что его главный злодей — китаец, взволновал общественность в КНР. Об этом пишет Financial Times.
«От глаз нашего зрителя не ускользнет желание представлять все истории в западноцентричном ключе», — провозгласил таблоид компартии Китая Global Times. «Похоже, Netflix передает пугающий месседж глобальной аудитории: это китайцы привели инопланетян на Землю», — написала одна из пользователей соцсетей, имея в виду главную героиню Е Вэньцзе, которая из мести человечеству за события времен культурной революции отвечает на сообщение с другой планеты.
Роман Лю Цысиня, проданный миллионными тиражами по всему миру, переведенный на несколько языков и получивший в 2015 году премию «Хьюго» рассказывает о первом контакте человечества с высокоразвитой инопланетной цивилизацией. На данный момент существует две экранизации: от Tencent с китайскими актерами и от Netflix — с международным кастом.
По словам Инь Чжу, профессора киноакадемии Гонкогнского баптистского университета, критика сериала Netflix в КНР строится на причинах задетой национальной гордости. «Адаптация Netflix вырвала историю из китайского культурного контекста и передислоцировала ее в Лондон. Он стал продуктом западного взгляда на мир», — добавил менеджер по связям с общественностью в Шэньчжэне, пожелавший оставаться неназванным.
В телеадаптации романа от техногиганта Tencent повествование строго следует сюжету книги и сохраняет основное действие в Китае. Играют в ней преимущественно китайские актеры. Кенни Энг, академик Бабтистского университета, отмечает, что «оригинальный роман стремится покончить с бинарными нарративами (капитал/климат, общество/окружающая среда, локальное/глобальное), но адаптация Netflix упрощает подход, разделяя персонажей на категории добрые-злые».
«С другой стороны, версия адаптации Tencent сохраняет высокий уровень уважения к оригинальным деталям романа, хотя и опускает некоторые деликатные сцены», — добавил Энг.
Гонконгский режиссер Дерек Цан, снявший первые два эпизода шоу Netflix, оправдывается: продюсерская группа старалась сохранить верность роману: «В сериале нет элементов, которые бы очерняли или пытались оклеветать Китай». Также, считает он, трудно определить точные различия во вкусах западной и восточной аудиторий: «Я бы сказал, что версии Тencent и Netflix — два совершенно разных подхода к экранизации». Он добавил, что нетфликсовская версия обязана была быть более интернациональной.
Эта разница в подходах помогает объяснить нежелание Пекина ослаблять государственную цензуру. По мнению доцента кафедры китаеведения Сиднейского университета Джоша Стенберга, партийное руководство КНР «никогда не чувствовало себя комфортно в условиях беспрепятственного доступа к продуктам западной культуры».
Успех романа Лю Цысиня за пределами Китая был воспринят на родине как большое достижение «мягкой силы», поскольку история выходит за рамки одной нации и исследует коллективную судьбу человечества, зависящую от глобальных усилий, а не исключительно от действий, политических или культурных условий Китая. Как считает научный сотрудник Австралийского национального университета Уилл Пейтон, в этом заключается оригинальность Лю: «он смотрит за пределы границ КНР, обращает внимание на универсальные темы».
Netflix и другие американские стриминги на территории Китая недоступны, но китайские зрители все равно смотрели шоу через VPN-сервисы, а посты с хештэгом #netflix3bodyproblem появились больше 170 млн раз на китайской платформе микроблогов Weibo. Сериал от создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, а также сценариста «Настоящей крови» Александра Ву, посмотрели за первые четыре дня после релиза 11 млн раз, что сделало его вторым по популярности на Netflix.