В Китае негативно приняли «Задачу трех тел» от Netflix. Что произошло

Netflix и другие американские стриминги на территории Китая недоступны, но китайские зрители все равно смотрели шоу через VPN-сервисы, а посты с хештэгом #netflix3bodyproblem появились больше 170 млн раз на китайской платформе микроблогов Weibo. Сериал от создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, а также сценариста «Настоящей крови» Александра Ву, посмотрели за первые четыре дня после релиза 11 млн раз, что сделало его вторым по популярности на Netflix.