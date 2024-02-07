В Китае нашли окаменелости лягушки возрастом 100 млн лет

В Китае нашли окаменелости лягушки вида Gansubatrachus qilianensis, представители которого обитали на территории современного Китая более 100 млн лет назад. Найденная лягушка была современницей динозавров. В брюшке особи были обнаружили икринки. Эксперты предположили, что земноводное могло умереть во время спаривания. Подробности приводятся в статье для Royal Society B: Biological Sciences. В числе авторов — Сянтун Лэй из Института палеонтологии Юньнаньского университета. Вкратце об открытии пишет Live Science.
Другие причины смерти ученым показались более сомнительными. Рядом с этой особью не было многочисленных останков лягушек — значит, дело не в катастрофах. Анализ отложений показал, что маловероятны и экологические факторы (цветение водорослей или изменение состояния воды).
Во время размножения самцы лягушек нередко демонстрируют такую форму поведения, как амплексус. Слово переводится с латыни как «объятие». Самцы прижимаются к самке и крепко обхватывают ее передними лапами, пока она откладывает икринки. Амплексус может продолжаться часами или даже днями. Самки могут погибнуть от истощения или утонуть.
Найденные окаменелости относятся к меловому периоду (145−66 млн лет назад). Обнаруженная особь — самая древняя из когда-либо найденных «беременных» лягушек.
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