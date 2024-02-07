В Китае нашли окаменелости лягушки возрастом 100 млн лет

В Китае нашли окаменелости лягушки вида Gansubatrachus qilianensis, представители которого обитали на территории современного Китая более 100 млн лет назад. Найденная лягушка была современницей динозавров. В брюшке особи были обнаружили икринки. Эксперты предположили, что земноводное могло умереть во время спаривания. Подробности приводятся в статье для Royal Society B: Biological Sciences. В числе авторов — Сянтун Лэй из Института палеонтологии Юньнаньского университета. Вкратце об открытии пишет Live Science.