В Китае нашли окаменелости крупных миног

Миноги — бесчелюстные водные позвоночные с присоском-ртом, впервые появившиеся примерно 360 миллионов лет назад. В наше время они обитают во многих океанах и некоторых пресноводных водоемах. За время эволюции они выросли от нескольких сантиметров до метра и более. Правда, этот процесс мало изучен, так как останки существ находят крайне редко.

Китайские и французские палеонтологи обнаружили две окаменелости миног возрастом около 160 миллионов лет. Они принадлежат к так называемой биоте Яньляо — совокупности ископаемых остатков флоры и фауны, которая существовала на месте современных китайских провинций Хэбэй и Ляонин в середине и конце юрского периода (165−150 миллионов лет назад).

Ученые отметили, что останки хорошо сохранились, поэтому можно подробно изучить их строение. Останки миног палеонтологи отнесли к новому роду яньляомизон, в название которого легло наименование местности, где обнаружили окаменелости и слово «присоска» на древнегреческом языке.

Более крупной миноге дали длиной 642 миллиметра дали название Yanliaomyzon occisor. Последнее слово переводится как «убийца», что означает предполагаемые сильные охотничьи навыки хищников. Второй экземпляр Yanliaomyzon ingensdentes произошел от латинского ingens + dentes — «большие зубы».

На самом деле обе миноги оказались зубастыми. У одной обнаружено 16 околоротовых зубов, у второй — 23. Строение ротового аппарата указывает на то, что оба вида присасывались к добыче и не только выпивали кровь, но и выедали ткани.

До сих пор считалось, что миноги появились в Северном полушарии. Однако сходство ротового аппарата находок и австралийским видом, который обитает только в Южном, позволяет предположить, что эти существа появились именно там во время позднего мелового периода.

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Анна Морозова