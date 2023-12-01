В Китае из-за изменений климата усилились волны жары

Эксперты из Китайской академии наук установили, что на востоке страны из-за изменений климата увеличилось количество экстремальных осадков на 6,5%, а летом температура в среднем поднялась на 1 . Результаты их работы опубликованы в журнале Science Advances.

Климатологи отслеживали связь изменения климата с волнами жары и наводнениями, которые происходили в Китае в нижнем бассейне реки Янцзы в июне-июле 2020 года. Для исследовании были использованы модели прогноза погоды, которые демонстрировали метеопоказатели без учета роста уровня концентрации парниковых газов. Для сравнения также взяли данные воздействий, которые приводили к изменению температуры и влажности воздуха.

В результате ученые смогли не только оценить антропогенные факторы, влияющие на потепление, но также сделать прогноз на будущее. Согласно отчету, при текущих темпах потепления к концу века экстремальные осадки в регионе усилятся на 14%, а температура воздуха повысится на 2,1°С.

Ранее ученые выяснили, что углекислый газ стал еще сильнее влиять на климат.

Анна Морозова