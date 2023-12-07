В Китае и Европе вспышка микоплазменной пневмонии. Что нужно знать о болезни?

В этом материале мы расскажем, какой патоген в ответе за вспышку, как с ним бороться и стоит ли опасаться новой пандемии.

Что такое микоплазменная инфекция?

Это целый ряд болезней, которые провоцирует род бактерий вида микоплазмы (они известны довольно давно, в 1898 году их начали выращивать в лабораторных условиях). Под ударом могут оказаться многие ткани и внутренние органы. Так, перед инфекцией уязвимы урогенитальные области, суставы, кровеносная и нервная системы, а также респираторные системы. Главная особенность таких болезнй — долгое отсутствие симптомов. Однако стоит иммунитету немного ослабнуть, как бактерии вырываются на свободу и начинают разрушать организм. Если не начать лечиться вовремя, то можно спровоцировать развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Из-за него внутри сосудов мелкого и среднего калибра образуются тромбы. Кроме того, из-за дефицита свертываемости крови может начаться избыточное кровотечение.

Вспышка заболеваемости в Китае связана с бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая вызывает атипичную микоплазменную пневмонию.

В чем особенность бактерии Mycoplasma pneumoniae?

Главное отличие бактерий класса микоплазмы — отсутствие жесткой клеточной стенки и очень маленькие размеры. Эта особенность делает их невосприимчивыми для большинства видов антибиотиков, так как обычно они разрушают стенки бактерий для того, чтобы их уничтожить. Существует около 200 видов бактерий микоплазмы, и хотя большинство из них абсолютно безвредно, некоторые все же представляют опасность.

К патогенным микоплазмам как раз и относится Mycoplasma pneumoniae. При попадании в организм этот патоген локализуется в дыхательных путях пациентов, фокусируясь на поверхности слизистой оболочки трахеи и легких. После этого бактерии начинают вырабатывать токсины, которые провоцируют длительный и стойкий кашель. В результате у человека может развиться трахеобронхит и пневмония.

Чем микоплазменная пневмония отличается от обычной?

Микоплазменная пневмония считается атипичной. Это означает, что ее причиной становятся «нетипичные» возбудители, а также то, что ее течение отличается от классических клинических сценариев. Чаще всего от этой болезни страдают дети и подростки, однако бывают и врожденные формы недуга. Так может случиться, если мама была заражена микоплазмами во время беременности.

Несмотря на все это, по большей части микоплазменные пневмонии проходят в легкой форме и мало чем отличаются от обычного ОРВИ. Однако прогноз остается благоприятным при любом течении болезни, и обычно все заканчивается полным выздоровлением. Изредка при микоплазменной пневмонии могут быть затронуты печень, почки, суставы и головной мозг, а также возникнуть аллергические реакции в виде сыпи.

Как диагностируют микоплазменную пневмонию?

Чаще всего болезни, вызванные микоплазмами, диагностируют с помощью лабораторных анализов. Для этого используют различные биологические материалы из места предполагаемого воспаления, например, мазок из носоглотки или мокроту. После этого в лаборатории выявляют генетический материал патогенов и в случае подтверждения ставят диагноз человеку.

Также для диагностики могут использовать серологическую иммуноферментную диагностику. С ее помощью можно определить наличие или отсутствие соответствующих антител и отслеживать динамику заболевания. Для этого у пациентов забирают образец венозной крови.

Как протекает болезнь?

Инкубационный период микоплазмозы занимает от 5 до 28 дней, в зависимости от состояния организма. После этого у человека проявляются признаки недуга: вначале болезнь трудно отличить от обычной простуды, у человека появляется насморк, боль в горле и сухой кашель. Также пациент сталкивается с потерей аппетита, головной болью и повышенной температурой. Однако, в отличие от типичного ОРВИ, симптомы не проходят так просто. Кашель постепенно ухудшается, а самочувствие не улучшается даже через несколько недель, а то и месяцев после начала заболевания. При этом у детей нередко проявляются внелегочные симптомы, например, у 12−15% пациентов возникает пятнисто-папулезная или уртикарная сыпь, известная как крапивница. Когда болезнь проходит, у человека образуется нестойкий иммунитет к микоплазмам, который пропадает через некоторое время.

Стоит ли всерьез опасаться эпидемии?

Рост числа госпитализированных пациентов в Китае вызвал серьезные опасения у международного сообщества. Так, соседствующие с КНР страны, включая Индию, Тайвань, Таиланд, Сингапур и Непал, повысили уровень эпиднадзора и усилили меры предосторожности.

Однако большинство специалистов настроены оптимистично. Например, исполняющая обязанности директора департамента ВОЗ по обеспечению готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактике Мария ван Керкхове заявила, что, скорее всего, рост заболеваемости был вызван отменой ковидных ограничений в Китае в этом году. По словам эпидемиолога, сложившаяся ситуация вполне ожидаема и другие страны столкнулись с теми же проблемами год-два назад. Другими словами, нынешняя вспышка — следствие выхода из карантина. Дело в том, что предосторожности, связанные с COVID-19, не давали сезонным патогенам циркулировать как обычно. Из-за этого иммунитет людей отвык от вредоносных микроорганизмов и в некотором роде разучился с ними бороться. Другими словами, образовался иммунный долг, который быстро восстановится после того, как жизнь войдет в привычное русло.

Опасения вызывает лишь то, что Нидерланды и Дания сообщили о вспышке случаев микоплазменной пневмонии. В Нидерландах заболеваемость среди детей от 4 до 14 лет увеличилась до 130 на 100 тыс. Для сравнения: в прошлом году пиковый показатель составил 58 человек на 100 тыс. Кроме того, рост заболеваемости отмечается и среди молодого населения в возрасте от 15 до 24 лет: она составила 38 человек на 100 тыс.

В Дании же число заболевших пневмонией увеличилось более чем в три раза, со 168 до 541 пациента.

При этом случаи микоплазменной инфекции регистрируются и в России, однако, по заявлению Роспотребнадзора, ситуация остается под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора. Она помогает максимально быстро выявлять инфицированных пациентов, чтобы оказать им необходимую помощь и защитить остальное население от потенциальной угрозы. Кроме того, до сих пор нет подтверждения того, что рост заболеваемости в Европе как-то связан со вспышкой на территории Китая.

Стоит учитывать еще и то, что ВОЗ прямо заявила, что не советует вводить какие-либо ограничения, связанные с поездками в Китай или торговлей с государством.

Как можно защититься от инфекции?

Обычно микоплазменные инфекции, вызванные Mycoplasma pneumoniae, встречаются у детей школьного и дошкольного возраста. Однако врачи отмечают, что заболеть может каждый. Респираторный микоплазмоз передается воздушно-капельным путем и провоцирует от 7 до 21% всех фиксируемых случаев ОРВИ. Таким образом, этот вид инфекций занимает пятое место среди всех болезней органов дыхания.

Для передачи возбудителя необходим довольно тесный длительный контакт между инфицируемым и инфицирующим: особенно сильно рискуют люди, которые живут и работают в людных местах, таких как школы, общежития при университетах, военные базы и больницы. Также микоплазменные инфекции опасны для людей с ослабленным иммунитетом и тех, кто только начал восстанавливаться после другого респираторного заболевания.

Для того чтобы минимизировать риск заражения, врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики. Прежде всего необходимо поддерживать высокий уровень гигиены, особенно при кашле и чихании (это излюбленный способ распространения патогенов). Например, закрывать рот и нос салфеткой, после чего сразу ее выкидывать. Если же салфетки под рукой не оказалось, необходимо чихать в верхнюю часть рукава или в локоть, а не в ладонь. И, конечно, необходимо тщательно мыть руки: этому процессу следует уделять не менее 20 секунд, чтобы точно ликвидировать опасные бактерии.

Все это поможет сохранить здоровье и защитить организм в опасный период повышенной сезонной заболеваемости.

Мария Богрянова