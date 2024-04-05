В Казани вырастили кристалл, охлаждающий вещества до сверхнизких температур

«Кристалл представляет собой прозрачную тонкую пластинку размером 4 на 4 мм, толщиной 0,1 мм. Сами кристаллы растут до 3−4 см, а пластинка выпилена для проведения эксперимента по изучению магнитных свойств образца, где очень важна форма. Пластинка помещается между двумя прерывателями теплового потока, один из которых соединен с охлаждаемым веществом, а другой — с системой охлаждения самого кристалла. Размагничиваясь, кристалл охлаждается и подключается к охлаждаемому веществу», — рассказали в Институте физики КФУ.