В Карелии раскрыли секрет уникального рисунка древесины местной березы

«Ученые совершили знаковое для изучения карельской березы открытие: обнаружен участок генома, отвечающий за проявление ее главного признака — узорчатости древесины. Это позволит выявлять карельскую березу на самых ранних стадиях развития, что важно для создания плантаций. Сегодня на практике отличить ее от других сородичей можно лишь на 8−15-й год — именно в этом возрасте начинает проявляться знаменитый “мраморный” рисунок», — говорится в сообщении.