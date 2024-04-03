В Карелии раскрыли секрет уникального рисунка древесины местной березы

«Ученые совершили знаковое для изучения карельской березы открытие: обнаружен участок генома, отвечающий за проявление ее главного признака — узорчатости древесины. Это позволит выявлять карельскую березу на самых ранних стадиях развития, что важно для создания плантаций. Сегодня на практике отличить ее от других сородичей можно лишь на 8−15-й год — именно в этом возрасте начинает проявляться знаменитый “мраморный” рисунок», — говорится в сообщении.
Коллектив ученых из Петрозаводска и Санкт-Петербурга провел молекулярно-генетический анализ 192 деревьев карельской березы. В результате исследователям впервые удалось обнаружить генетический локус — участок ДНК, на котором располагаются гены, ответственные за появление узорчатости древесины.
В течение почти ста лет ученые строили различные гипотезы по поводу рисунка древесины этой породы, в том числе о влиянии внешних факторов — вирусов, погодных условий, или внутренних, генетических. Главный научный сотрудник Института леса КарНЦ РАН, доктор биологических наук Лидия Ветчинникова доказала, что причина узорчатости кроется в генетике.
«В 1990-е годы карельская береза пострадала от незаконных рубок, сократилась ее численность, отсутствует молодое потомство. Решением вопроса о восстановлении ресурсов могло бы стать создание новых плантаций, но только с учетом научных результатов, полученных в Институте леса, сотрудники которого в настоящее время являются лидерами в этом направлении. Знания, полученные при выполнении проекта, открывают новые возможности для продолжения исследований в познании тайн карельской березы», — отметила ученый.
Так как все исследованные деревья происходят из Карелии, на следующем этапе работы участники проекта намерены проверить, работает ли обнаруженный маркер по всей географии распространения карельской березы. В КарНЦ РАН также отметили, что результаты работы могут способствовать пересмотру статуса карельской березы. Сейчас она считается разновидностью березы повислой. Помимо прочего, это важно для внесения карельской березы в Красные книги и проведения мероприятий по сохранению и восстановлению ее уникального генофонда.