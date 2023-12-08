В Канаде кенгуру ударил полицейского в лицо

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JXmbaqqAxV0" title="Kangaroo hops into the hearts of Durham Residents" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Канаде сбежавшую самку кенгуру нашли спустя четыре дня, однако она, видимо, не хотела возвращаться, поэтому при поимке ударила полицейского в лицо. Об этом пишет CBC.

В начале декабря самку кенгуру вместе с ее взрослыми детенышами переводили в зоопарк канадского города Квебека. Однако они сбежали из грузовика во время остановки для короткого отдыха. По словам проводников, животное просто перепрыгнуло через них и скрылось в неизвестном направлении. Поймать беглеца было невозможно из-за темноты и дождя.

В социальных сетях вскоре стали появляться видео со сбежавшим кенгуру, но никто не мог определить его местонахождение. Лишь через четыре дня животное заметили два патрульных офицера. Они в течение четырех часов следовали за за ним в окрестностях города Ошава.

Офицеры связались с рабочими по уходу за животными, которые посоветовали «просто схватить его за хвост». Патрульные так и сделали, однако кенгуру не хотел сдаваться, поэтому ударил полицейского лапой в лицо. Но, несмотря на сопротивление, беглеца удалось посадить в машину и привезти в зоопарк Ошавы.

Сейчас животное временно обитает там, но в скором времени его все же планируют довести до зоопарка Квебека.

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