В Камбодже обнаружили уникальную статую черепахи эпохи Кхмерской империи

Археологи Национального управления Апсары обнаружили загадочную статую черепахи в древнем храме Байон, который находится в центре города Ангкор-Тхом в Камбодже, сообщает Phnom Penh Post.
Ученые раскопали скульптуру из песчаника на глубине около 1,5 м. Ее нашли на месте, где ранее был расположен неизвестный до настоящего времени пруд. Длина статуи составляет около 60 см, а ширина — 43 см.
«Многие считали, что искать здесь больше нечего, но наши археологические исследования доказали, что на самом деле храм Байон мог похвастаться не одним, а двумя прудами на своей восточной стороне. Это требует переоценки исторического значения этих мест», — отметил археолог Лонг Косал (Long Kosal).
Ученые уверены, что находка поможет им углубить знания о древней архитектуре региона и узнать еще больше подробностей о Кхмерской империи.
Храм Байон был построен во время правления кхмерского правителя Джайавармана VII в конце XII — начале XIII века н. э. Это один из последних памятников, выполненных в стиле Кхмерской архитектуры. Одна из главных особенностей храмового комплекса — более 50 гигантских башен, украшенных каменными скульптурами в виде лица Будды.