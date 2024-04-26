В Камбодже обнаружили уникальную статую черепахи эпохи Кхмерской империи

«Многие считали, что искать здесь больше нечего, но наши археологические исследования доказали, что на самом деле храм Байон мог похвастаться не одним, а двумя прудами на своей восточной стороне. Это требует переоценки исторического значения этих мест», — отметил археолог Лонг Косал (Long Kosal).