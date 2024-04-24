В каком возрасте заканчивается молодость?

Словари определяют молодость, как возраст между отрочеством и зрелостью, психологи уверяют, что это переход из состояния детства в состояние взрослости, юристы напоминают о совершеннолетии. Литераторы сравнивают молодость с любовью, будущим, ожиданиями, активностью. Сергей Есенин в стихотворении «Песня» последнего года жизни написал: «Думы мои, думы! Боль в висках и темени. Промотал я молодость без поры, без времени». А ведь поэта не стало в возрасте 30 лет!
И действительно, столетие назад молодость определялась совершенно другими рамками. Со временем эти границы расширяются. С учетом роста продолжительности жизни, облегчения труда и быта, внимания к здоровью и образу жизни люди сегодня стали ощущать себя молодыми гораздо дольше наших предков.
Кого можно назвать молодежью?
Еще совсем недавно возраст молодежи в России был установлен в пределах 14−30 лет. Но с 2020 года границу возраста российской молодежи сдвинули до 35 лет. Тогда вступил в силу закон «О молодежной политике в Российской Федерации».
Согласно Всемирной организации здравоохранения, период молодости и того больше. Роспотребнадзор в приказе «Об утверждении обучающих (просветительских) программ по вопросам здорового питания» использует деление на возрастные периоды по рекомендации ВОЗ:
- С 25 до 44 лет — молодой возраст (молодость),
- С 45 до 59 лет — средний возраст (зрелость),
- С 60 до 74 лет — пожилой возраст (ранняя старость),
- С 75 до 89 лет — старческий возраст (старость),
- 90 и более лет — возраст долгожителей (поздняя старость).
Представители ВОЗ заявили, что при составлении таблицы медики руководствовались здоровьем, внешним видом, способности к деторождению и сохранением работоспособности.
А вот Организация объединенных наций определяет молодежь, как лиц в возрасте от 15 до 24 лет. Это определение взяли за основу еще в 1981 году в период подготовки к Международному году молодежи (1985).
Что ответили россияне на вопрос: во сколько лет заканчивается молодость?
Опрос показал, что по 19 процентов человек считают, что молодость заканчивается в 25 и 30 лет, сообщает ТАСС. Было опрошено более 260 тысяч человек, из которых 78 процентов мужчин и 22 процента женщин.
31 процент опрошенных высказались против возрастных рамок и считают, что человек сам определяет, причислять себя к молодежи или нет.
Еще 15 процентов участников опроса солидарны с российским законодательством, в котором возраст молодежи закреплен до 35 лет.
Есть и такие, кто считает, что молодость заканчивается в совсем раннем возрасте: за 21 год высказались 10 процентов респондентов, за 18 лет — 6 процентов. При этом возраст большинства (86 процентов) участников опроса — старше 35 лет.
Треть пользователей (33 процента) довольны своей молодостью и вспоминают много приятных моментов. 23 процента считают, что многое упустили, будучи молодыми. 22 процента называют этот период лучшим в жизни, еще столько же утверждают, что их молодость продолжается.
Аналитики выяснили, что слово «молодежь» вызывает следующие ассоциации: учеба и новые открытия, перемены и любознательность, легкомысленность и свобода, веселье.