В каком возрасте заканчивается молодость?

Словари определяют молодость, как возраст между отрочеством и зрелостью, психологи уверяют, что это переход из состояния детства в состояние взрослости, юристы напоминают о совершеннолетии. Литераторы сравнивают молодость с любовью, будущим, ожиданиями, активностью. Сергей Есенин в стихотворении «Песня» последнего года жизни написал: «Думы мои, думы! Боль в висках и темени. Промотал я молодость без поры, без времени». А ведь поэта не стало в возрасте 30 лет!