В каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятен

Смерть государства зависит от множества, порой, кажется, совершенно несвязанных друг с другом факторов. Ученые из университетов Вагенингенского (Нидерланды), Кембриджского, Эксетера (Великобритания) и штата Вашингтон (США) вывели закономерности этого процесса и опубликовали свои выводы в журнале PNAS.

«Мы склонны заострять внимание на внешних факторах, таких как засуха и прочие природные или антропогенные катастрофы. Они действительно могли играть роль в гибели обществ и стран, но зачастую это просто триггеры, эффективные лишь в сочетании с внутренней динамикой того или иного государства», — поделился мнением профессор из Университета штата Вашингтон Тим Колер, один из авторов исследования.

Ученые проанализировали историю 324 древних государств, которая охватывала пять тысячелетий. Такой же подход используется для изучения риска смерти стареющих людей и впервые был применен в столь неожиданном ключе. Поскольку риск смерти удваивается примерно каждые шесть-семь лет после младенчества, очень немногие люди доживают более чем до 100 лет. В статье же показано, что в случае государств этот процесс происходит иначе.

Риск их гибели резко возрастает в течение первых двух столетий после образования, а затем выравнивается, позволяя одним обществам существовать гораздо дольше, чем другим. Так, у древних династий Поднебесной верхний предел продолжительности жизни составлял около 300 лет на протяжении последних двух тысячелетий. Хотя современные общества сильно отличаются от древних, авторы считают, что нет оснований полагать, будто первые будут невосприимчивы к тем же механизмам.

Процессы, дестабилизировавшие древние общества (социальная несправедливость, дефицит, экстремальные климатические вызовы) все еще могут вызывать недовольство, а значит, приводить к насилию и в наши дни. Стоит отметить, что в работе критерием гибели государства установили, например, падение той или иной династии. Авторы взяли такой формальный критерий потому, что в противном случае для ряда государств (Китай, Япония) случаев «гибели» установить бы не удалось.

Недавно была названа причина гибели Хеттской империи в начале 12 века до нашей эры. Великая цивилизация оказалась бессильна перед катастрофой.