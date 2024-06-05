В какое ухо женщины лучше говорить комплименты?

Участники слышали не только позитивные звуки и слова, но также нейтральные и негативные. Например, смех, эротические восклицания, испуганные вскрики, бессмысленные растянутые гласные, нежный шепот, аплодисменты, звук ветра, звук тикающей бомбы и так далее, пишет журнал. Оказалось, что реакцию в коре головного мозга вызывают только приятные звуки и слова, услышанные слева. Негативные или нейтральные высказывания такой реакции не вызывают, причем с обеих сторон.