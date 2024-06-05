В какое ухо женщины лучше говорить комплименты?

Если комплимент сказать в левое ухо, то он вызовет больше приятных эмоций и отложится в памяти человека. Такое открытие сделали швейцарские нейробиологи, результаты исследований опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience, пишет журнал «Вокруг света».
Для изучения реакции мозга на различные звуки, исходящие с разных сторон, ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию. Для эксперимента были выбраны 13 мужчин и женщин. Это участники в среднем 25 лет, правши, никогда не обучавшиеся музыке.
Ученые пришли к выводу, что позитивно окрашенные звуковые сигналы, издаваемые одним человеком, вызывают более сильную нейронную активность в слуховой коре другого человека, когда они исходят с левой стороны.
Участники слышали не только позитивные звуки и слова, но также нейтральные и негативные. Например, смех, эротические восклицания, испуганные вскрики, бессмысленные растянутые гласные, нежный шепот, аплодисменты, звук ветра, звук тикающей бомбы и так далее, пишет журнал. Оказалось, что реакцию в коре головного мозга вызывают только приятные звуки и слова, услышанные слева. Негативные или нейтральные высказывания такой реакции не вызывают, причем с обеих сторон.
Причину такой закономерности ученым пока не удалось выяснить, но они продолжат исследования в этом направлении.