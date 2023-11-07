В каких странах мира есть министерства счастья?

В России с предложением о создании Министерства счастья выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что через ведомство такого рода должны проходить все решения и законы для того, чтобы понять, делает ли этот закон или постановление правительства людей более счастливыми.

Есть ли в России Министерство счастья?

Пока только губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что новое ведомство — Министерство социального благополучия и семейной политики — будет Министерством счастья.

Он заявил, что ведомство будет заниматься проблемами людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, но Солодов не хочет, чтобы ведомство ассоциировалось с бедами и несчастьями.

В каких странах есть Министрество счастья?

Вообще, самое известное Министерство счастья есть в Бутане — королевстве, расположенном в Гималаях. В этом государстве исповедуют тантрический буддизм, он основан на медитациях и саморазвитии. В стране качество жизни определяют балансом между материальными и духовными ценностями. Здесь не замеряют валовый внутренний продукт (ВВП), а измеряют уровень валового национального счастья (ВНС). При этом проверки, насколько люди счастливы, проводятся постоянно. Вопрос является основным во время переписи населения.

В Венесуэле в 2013 году президент Николас Мадуро объявил о создании Министерства высшего общественного счастья. Но больше о ведомстве ничего не было слышно.

В 2016 году в ОАЭ также заявили о создании ведомства, которое будет заботиться о «создании социального блага и удовольствия». На пост министра тогда выбрали 22- летнюю Охуд аль Руми. Ее обязанности весьма размыты, но главная задача ведомства тогда была обозначена как надзор над другими ведомствами по критериям, которые она сама придумает.

В 2016 году Министерство счастья создали также в индийском штате Мадхья-Прадеш.

По мнению главы региона Сиврай Сингха Чухана новое ведомство должно заниматься «разработкой инструментов счастья» и создать «экосистему, которая даст людям возможность реализовать собственную способность испытывать внутреннее ощущение благополучия».

В 2017 году глава этого министерства Лал Сингх Арья был обвинен в убийстве своего политического оппонента.

В этом же году в Нигерии, в штате Имо Рошас Окороча также объявил о создании Министерства счастья. Возглавить его полагалось его сестре Огечи Ололо. Ведомство должно было оценивать работу прочих структур по обеспечению жителей и давать рекомендации по поводу того, как заботиться об их благополучии.

При этом оно столкнулось с критикой, основная претензия был той, что власть придумывало для родни новые должности.