19:04 (мск), источник: Аргументы и факты

В каких странах мира есть министерства счастья?

В некоторых странах работают ведомства под названием Министерство счастья. В России также предлагают его создать.

Наверх
Источник: Freepik

В России с предложением о создании Министерства счастья выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что через ведомство такого рода должны проходить все решения и законы для того, чтобы понять, делает ли этот закон или постановление правительства людей более счастливыми.

Есть ли в России Министерство счастья?

Пока только губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что новое ведомство — Министерство социального благополучия и семейной политики — будет Министерством счастья.

Он заявил, что ведомство будет заниматься проблемами людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, но Солодов не хочет, чтобы ведомство ассоциировалось с бедами и несчастьями.

В каких странах есть Министрество счастья?

Вообще, самое известное Министерство счастья есть в Бутане — королевстве, расположенном в Гималаях. В этом государстве исповедуют тантрический буддизм, он основан на медитациях и саморазвитии. В стране качество жизни определяют балансом между материальными и духовными ценностями. Здесь не замеряют валовый внутренний продукт (ВВП), а измеряют уровень валового национального счастья (ВНС). При этом проверки, насколько люди счастливы, проводятся постоянно. Вопрос является основным во время переписи населения.

В Венесуэле в 2013 году президент Николас Мадуро объявил о создании Министерства высшего общественного счастья. Но больше о ведомстве ничего не было слышно.

В 2016 году в ОАЭ также заявили о создании ведомства, которое будет заботиться о «создании социального блага и удовольствия». На пост министра тогда выбрали 22- летнюю Охуд аль Руми. Ее обязанности весьма размыты, но главная задача ведомства тогда была обозначена как надзор над другими ведомствами по критериям, которые она сама придумает.

В 2016 году Министерство счастья создали также в индийском штате Мадхья-Прадеш.

По мнению главы региона Сиврай Сингха Чухана новое ведомство должно заниматься «разработкой инструментов счастья» и создать «экосистему, которая даст людям возможность реализовать собственную способность испытывать внутреннее ощущение благополучия».

В 2017 году глава этого министерства Лал Сингх Арья был обвинен в убийстве своего политического оппонента.

В этом же году в Нигерии, в штате Имо Рошас Окороча также объявил о создании Министерства счастья. Возглавить его полагалось его сестре Огечи Ололо. Ведомство должно было оценивать работу прочих структур по обеспечению жителей и давать рекомендации по поводу того, как заботиться об их благополучии.

При этом оно столкнулось с критикой, основная претензия был той, что власть придумывало для родни новые должности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олег Царёв дал комментарий впервые после покушения
Удар по параду ВСУ. Более 20 украинских боевиков ликвидированы при награждении
Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь