В каких случаях можно заменить отпуск денежной компенсацией, а когда — нет?

В ведомстве напомнили, что по общим правилам невыплаченные отпускные работник может получить только при увольнении.
«Деньги выплатят в день увольнения. Если выпадает выходной, то сотрудника полностью рассчитают на следующий день после его требования», — говорится в сообщении.
Однако сотрудник может попросить деньги за часть отпуска свыше 28 дней. Речь идет о дополнительном или так называемом удлиненном основном отпуске. При этом основной отпуск заменять деньгами нельзя.
«По договоренности с работодателем сотрудник может написать заявление и получить выплату за отдых, которым он не воспользовался. Выплата в этом случае возможна, если вы имеете право на увеличенный отпуск», — отметили в ведомстве.
Правом на увеличенный отпуск, согласно ст. 116 Трудового кодекса Российской Федерации, обладают, например:
трудящиеся с ненормированным рабочим днем (не менее трех календарных дней);
работающие в районах Крайнего Севера и приравненных местностей (им предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — 16 календарных дней);
работники опасных или вредных производств (не меньше семи дней).
Как уточнили в Минтруде, выплата для работников с опасными условиями труда определена в коллективном договоре, а сотрудникам отдельных предприятий ОПК могут компенсировать часть отпуска свыше 21 дня.
По данным Минтруда РФ, не допускается замена денежной компенсацией:
ежегодного основного и дополнительного отпуска — беременным женщинам и несовершеннолетним сотрудникам;
ежегодного дополнительного отпуска — работникам на вредном производстве.
Нет, нельзя. 28 дней законного отпуска вы либо отгуливаете, либо получаете за него компенсацию при увольнении. В период работы брать деньги за неиспользованный основной отпуск нельзя. Такая замена будет расцениваться как нарушение трудового законодательства. По ст. 5.27 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» работодателя могут оштрафовать (на должностных лиц — до 5000 рублей, на юридических — до 50 000 рублей).