В каких случаях можно заменить отпуск денежной компенсацией, а когда — нет?

При каких условиях можно заменить отпуск денежной компенсацией?

В ведомстве напомнили, что по общим правилам невыплаченные отпускные работник может получить только при увольнении.

«Деньги выплатят в день увольнения. Если выпадает выходной, то сотрудника полностью рассчитают на следующий день после его требования», — говорится в сообщении.

Однако сотрудник может попросить деньги за часть отпуска свыше 28 дней. Речь идет о дополнительном или так называемом удлиненном основном отпуске. При этом основной отпуск заменять деньгами нельзя.

«По договоренности с работодателем сотрудник может написать заявление и получить выплату за отдых, которым он не воспользовался. Выплата в этом случае возможна, если вы имеете право на увеличенный отпуск», — отметили в ведомстве.

Правом на увеличенный отпуск, согласно ст. 116 Трудового кодекса Российской Федерации, обладают, например:

трудящиеся с ненормированным рабочим днем (не менее трех календарных дней);

работающие в районах Крайнего Севера и приравненных местностей (им предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — 16 календарных дней);

работники опасных или вредных производств (не меньше семи дней).

Как уточнили в Минтруде, выплата для работников с опасными условиями труда определена в коллективном договоре, а сотрудникам отдельных предприятий ОПК могут компенсировать часть отпуска свыше 21 дня.

Кому нельзя заменить отпуск денежной компенсацией?

По данным Минтруда РФ, не допускается замена денежной компенсацией:

ежегодного основного и дополнительного отпуска — беременным женщинам и несовершеннолетним сотрудникам;

ежегодного дополнительного отпуска — работникам на вредном производстве.

Можно ли заменить денежной компенсацией основной отпуск?