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В каких продуктах содержится больше селена?

Селен — редкий и полезный микроэлемент.

Источник: AP 2023

Организм человека должен получать витамины и микроэлементы. Есть исследования Института питания РАМН России, согласным которым 80% россиян имеют дефицит селена, а это один из самых важных и полезных микроэлементов.

Сколько селена в организме человека?

В каждой клетке человеческого тела содержится селен. Именно он способствует росту и поддерживает мышечную активность. А еще он может снижать токсичность некоторых элементов, помогать иммунной, эндокринной и репродуктивной системам и задерживать распространения вирусов. Например, гриппа, Эболы, ВИЧ.

В организме человека содержится 10—14 мг селена. Основная часть селена сконцентрирована в печени, почках, селезёнке, сердце.

Какой показатель указывает на уровень селена в организме?

Для определения уровня селена в организме берут анализ крови. В организме здорового человека концентрация селена колеблется в пределах от 23,0 до 190,0 мкг/л.

Как селен поступает в организм человека?

Важно знать, что в организме человека селен никак не синтезируется. Он поступает с пищей.

Селен нужно употреблять тем, у кого ослаблен иммунитет, ведь он усиливает работу клеток иммунной системы.

Еще он помогает при заболеваниях щитовидной железы, а также при болезнях сердца и сосудов. Селен важен в пожилом возрасте, ведь он поддерживает память, внимание и способность к обучению. А еще уменьшает риск Паркинсона, Альцгеймера и рассеянного склероза.

В каких продуктах содержится селен?

В бразильском орехе селена больше всего. Чтобы покрыть дневную дозу, нужно съесть всего 25 гр орехов. Селен есть в отварных почках, рыбе (сардина, лосось, сельдь, скумбрия), в морепродуктах, в печени, курице, индейке, в куриных яйцах, в грибах, семенах чиа и подсолнечника, а также в чесноке, томатах, гречке и овсянке.