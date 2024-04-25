В каких продуктах содержится больше селена?

Организм человека должен получать витамины и микроэлементы. Есть исследования Института питания РАМН России, согласным которым 80% россиян имеют дефицит селена, а это один из самых важных и полезных микроэлементов.
Сколько селена в организме человека?
В каждой клетке человеческого тела содержится селен. Именно он способствует росту и поддерживает мышечную активность. А еще он может снижать токсичность некоторых элементов, помогать иммунной, эндокринной и репродуктивной системам и задерживать распространения вирусов. Например, гриппа, Эболы, ВИЧ.
В организме человека содержится 10—14 мг селена. Основная часть селена сконцентрирована в печени, почках, селезёнке, сердце.
Какой показатель указывает на уровень селена в организме?
Для определения уровня селена в организме берут анализ крови. В организме здорового человека концентрация селена колеблется в пределах от 23,0 до 190,0 мкг/л.
Как селен поступает в организм человека?
Важно знать, что в организме человека селен никак не синтезируется. Он поступает с пищей.
Еще он помогает при заболеваниях щитовидной железы, а также при болезнях сердца и сосудов. Селен важен в пожилом возрасте, ведь он поддерживает память, внимание и способность к обучению. А еще уменьшает риск Паркинсона, Альцгеймера и рассеянного склероза.
В каких продуктах содержится селен?
В бразильском орехе селена больше всего. Чтобы покрыть дневную дозу, нужно съесть всего 25 гр орехов. Селен есть в отварных почках, рыбе (сардина, лосось, сельдь, скумбрия), в морепродуктах, в печени, курице, индейке, в куриных яйцах, в грибах, семенах чиа и подсолнечника, а также в чесноке, томатах, гречке и овсянке.