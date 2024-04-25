В каких продуктах содержится больше селена?

В бразильском орехе селена больше всего. Чтобы покрыть дневную дозу, нужно съесть всего 25 гр орехов. Селен есть в отварных почках, рыбе (сардина, лосось, сельдь, скумбрия), в морепродуктах, в печени, курице, индейке, в куриных яйцах, в грибах, семенах чиа и подсолнечника, а также в чесноке, томатах, гречке и овсянке.