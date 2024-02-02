В каких городах пройдет VK Fest 2024

Летом 2024 года пройдет VK Fest. Этот год будет особенным — география фестиваля никогда не была столь впечатляющей. VK Fest впервые пройдет в Уфе, одном из самых музыкальных городов России, и в Красноярске — крупнейшем образовательном, культурном и туристическом центре восточной Сибири.