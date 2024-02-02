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В каких городах пройдет VK Fest 2024

Места проведения объявят позднее.

Летом 2024 года пройдет VK Fest. Этот год будет особенным — география фестиваля никогда не была столь впечатляющей. VK Fest впервые пройдет в Уфе, одном из самых музыкальных городов России, и в Красноярске — крупнейшем образовательном, культурном и туристическом центре восточной Сибири.

Также по сложившейся традиции фестиваль можно будет посетить в Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи). Расписание VK Fest в 2024 году выглядит следующим образом:

  • 1 июня — Уфа
  • 8 июня — Красноярск
  • 15 июня — Сириус (Сочи)
  • 29 и 30 июня — Санкт-Петербург
  • 13 и 14 июля — Москва

Площадки станут известны позднее, но билеты уже доступны на официальном сайте. Следить за новостями фестиваля можно в официальном сообществе во «ВКонтакте».