В какие новые страны запустили прямые авиарейсы из России?

В 2024 году российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнять прямые рейсы из РФ в 40 стран. Россиянам стало доступно на 25% больше стран с прямым перелетом, чем годом ранее (в декабре 2022 года в этом списке были 32 страны). Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Что изменилось в географии прямых рейсов из РФ?

В 2023 году из расписания исчез Лаос. Прошлой зимой туда осуществлялись прямые рейсы и они должны были восстановиться в октябре 2023 года, но этого не случилось.

При этом география прямых рейсов из РФ расширилась девятью странами: Вьетнамом, Гонконгом, Грузией, КНДР, Кувейтом, Маврикием, Марокко, Мьянмой и Сирией.

Одним из наиболее популярных «новых» направлений стала Грузия, вылеты в Тбилиси и Батуми осуществляются теперь из десятка российских городов. Также интересны туристам полеты во Вьетнам, Гонконг и Хайнань. А вот КНДР и Сирия, напротив, не рассматриваются в качестве туристических направлений.

Рейсы в Мьянму пока осуществляются только из Новосибирска, но есть планы запустить их и из Москвы в 2024 году.

Перелеты на Маврикий сложно назвать в полном смысле «прямыми», так как они осуществляются с посадками на дозаправку в Дубае и на Сейшелах. В результате, время в пути увеличивается и составляет 11−13 часов.

В какие еще страны осуществляются прямые рейсы из России?

Улететь из России без пересадки можно еще в 31 страну: в Азербайджан, Алжир, Армению, Афганистан, Бахрейн, Белоруссию, Венесуэлу, Египет, Израиль, Индию, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, в Монголию, ОАЭ, Оман, на Сейшельские острова, в Сербию, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, на Шри-Ланку, в Эфиопию.