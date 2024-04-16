В какие цвета нельзя красить яйца на Пасху?

Строгого зaпретa на иcпользованиe цветов или pocписи яиц нет, кроме тeмныx оттeнков — черного, тeмно-кopичневого и тeмно-cинегo. Темные оттенки, и частности, черный цвет, издавна ассоциировался с трагическими событиями, трауром и мрачными переживаниями.
В православной традиции темные оттенки не соответствует пасхальной радости.
Какой цвет является традиционным для пасхальных яиц?
Красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Согласно церковному преданию, Мария Магдалина пришла сообщить о воскресшем Христе к римскому императору Тиберию. В качестве подарка у Марии с собой было только белое яйцо. Она преподнесла его в дар императору со словами: «Христос Воскресе!». Император скептически отреагировал на слова Марии и сказал, что в воскрешение Христа он поверит, только если белое яйцо станет красным. И вмиг яйцо в его руках стало алым. В честь этого чуда красный стал цветом Пасхи, а красное яйцо — одним из его символов.
Традиционно принято красить яйца в оттенки, которые можно получить естественным путем, не прибегая к химии. Яркий цвет дают луковая шелуха или листы красной капусты. С помощью шпината яйца можно покрасить в нежно-зеленый цвет. А в зависимости от крепости чая каркаде можно получить разные оттенки — от бордового до фиолетового. Бледно розовый цвет дают цветки иван-чая узколистного; ягоды брусники. А традиционный красный — щепки сандала, ягоды черемухи, сок свеклы.