В какие цвета нельзя красить яйца на Пасху?

Красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Согласно церковному преданию, Мария Магдалина пришла сообщить о воскресшем Христе к римскому императору Тиберию. В качестве подарка у Марии с собой было только белое яйцо. Она преподнесла его в дар императору со словами: «Христос Воскресе!». Император скептически отреагировал на слова Марии и сказал, что в воскрешение Христа он поверит, только если белое яйцо станет красным. И вмиг яйцо в его руках стало алым. В честь этого чуда красный стал цветом Пасхи, а красное яйцо — одним из его символов.