В Израиле вырастили мясо угря в лабораторных условиях

Источник: Anatoly Michaello

The Guardian сообщает, что сотрудники израильской компании Forsea Foods в лабораторных условиях вырастили мясо пресноводного угря. По мнению создателей, это повысит популяции угрей, снизит рост цен на морепродукты и частично решит проблему нехватки продовольственных ресурсов.

В рамках рекламной акции Forsea Foods в сотрудничестве с японским шеф-поваром создала унаги кабаяки — маринованный угорь, приготовленный на гриле с рисом, и унаги нигири (разновидность суши) из созданного мяса. Компания намерена вывести на продажу культивированный угорь примерно через два года.

Сейчас средняя цена за килограмм мяса пресноводного угря в ресторане Японии составляет около 250 долларов (22,2 тысячи рублей). Forsea Foods надеется, что их продукт не будет уступать натуральному ни во вкусе, ни в цене.

Чрезмерный вылов рыбы и загрязнение окружающей среды привели к сокращению популяций угрей по всему миру, а с 2000 года потребление угря в Японии упало на 80%. Альтернатива Forsea Foods, по мнению специалистов, содержит выраженный вкус умами и нежную текстуру, но будет дорабатываться до совершенства.

Культивируемый угорь производится с использованием органоидов — крошечных пучков тканей, первоначально разработанных для использования в медицинских исследованиях, которые состоят из эмбриональных стволовых клеток оплодотворенных икринок угря. Эти клетки могут развиться в любую ткань и по мере роста самоорганизуются в структуру настоящего мяса.

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Олеся Маевская