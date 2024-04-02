В Италии открыли самый высокий подвесной мост в Европе. Как он выглядит

В итальянском регионе Умбрия открыли самый высокий в Европе подвесной пешеходный мост, сообщает Corriere della Sera. Высота конструкции — 175 м, а длина — более 500 м.
Мост соединяет средневековую деревни Селлано (входит в список самых красивых деревень Италии) и Монтезанто и проходит над рекой и долиной. Прогулка по нему займет 30−45 мин. Мост состоит из тысячи ступеней, в целях безопасности посетители перешагивают с одной на другую со страховкой в виде специального троса. Кроме того, они надевают перчатки и каску. Туристы должны быть в подходящей обуви.
За час по мосту могут пройти только 90 человек. Цена прохода от Селлано в Монтезанто (или в обратную сторону) — €25. €35 стоит путешествие в обе стороны.
Строительство моста обошлось в €1,5 млн.
Мост находится в районе, который оказался в центре серии землетрясений в Италии в 2016 году. Некоторые деревни здесь были разрушены, и жители все еще не могут вернуться домой. Мэр Селлано Аттилио Губбиотти надеется, что подвесной мост поможет развитию нового бизнеса в регионе.
Для сравнения, подвесной мост Скайбридж в Сочи находится выше итальянского моста. Он расположен на высоте 200 м и достигает в длину 439 м. Мост расположен в Ахштырском ущелье Сочинского национального парка.
На днях Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о расширении групповых экскурсионных туров в Европу в сопоставлении с прошлым годом. Сейчас, к примеру, можно отправиться в составе организованной группы в Венгрию, Испанию, Португалию, Швейцарию, Грецию и Австрию. Есть туры и в Италию.