В Италии открыли самый высокий подвесной мост в Европе. Как он выглядит

Мост соединяет средневековую деревни Селлано (входит в список самых красивых деревень Италии) и Монтезанто и проходит над рекой и долиной. Прогулка по нему займет 30−45 мин. Мост состоит из тысячи ступеней, в целях безопасности посетители перешагивают с одной на другую со страховкой в виде специального троса. Кроме того, они надевают перчатки и каску. Туристы должны быть в подходящей обуви.