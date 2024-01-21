В Италии нашли руины двух древнегреческих храмов, построенных более 2,4 тыс. лет назад

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Археологи обнаружили руины двух древнегреческих храмов, построенных свыше 2,4 тыс. лет назад к западу от древнего поселения Пестум в провинции Салерно в Италии. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей Министерства культуры Италии.

По словам директора археологического парка Пестума и Велии Тицианы Д’Анджело, внутри фундамента первого храма обнаружены руины более древнего святилища, построенного столетием ранее. «Обнаруженные храмы свидетельствуют о нескольких этапах их строительства в архаический период древнегреческой цивилизации», — сказала она.