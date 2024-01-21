В Италии нашли руины двух древнегреческих храмов, построенных более 2,4 тыс. лет назад
Внутри фундамента первого храма обнаружены руины более древнего святилища, построенного столетием ранее.
Внутри фундамента первого храма обнаружены руины более древнего святилища, построенного столетием ранее.
НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Археологи обнаружили руины двух древнегреческих храмов, построенных свыше 2,4 тыс. лет назад к западу от древнего поселения Пестум в провинции Салерно в Италии. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей Министерства культуры Италии.
По словам директора археологического парка Пестума и Велии Тицианы Д’Анджело, внутри фундамента первого храма обнаружены руины более древнего святилища, построенного столетием ранее. «Обнаруженные храмы свидетельствуют о нескольких этапах их строительства в архаический период древнегреческой цивилизации», — сказала она.
Раскопки будут завершены в ближайшее время, и святилища станут доступны для посетителей.