В Италии бездомный выиграл €37 тыс. и не может забрать деньги. Вот почему

Бездомный мужчина по имени Джанлуиджи в итальянском городе Сенигаллия сделал ставку в размере €1,5 в лотерее SuperEnalotto и выиграл €37 тыс. (около ₽3,6 млн). После уплаты налогов ему причитается около €30 тыс. (₽2,9 млн). Однако обналичить свой выигрыш он пока не может, пишет Corriere Adriatico.

Чтобы сорвать джекпот в SuperEnalotto, надо угадать определенное количество номеров. Джанлуиджи уже давно ставит на одни и те же семь цифр. Во вторник вечером, 24 октября, удача оказалась на его стороне.

Чтобы забрать деньги, нужны медицинская страховка (tessera sanitaria) и налоговый код (codice fiscale, аналог российского ИНН). У Джанлуиджи есть старый налоговый код. Но он не подходит. Требуется тот код, что указан в медицинской страховке, а последней у бездомного мужчины нет.

Как пишет Corriere Adriatico, в восстановлении документов ему могут посодействовать в благотворительной организации Caritas.

Издание также отмечает, что Джанлуиджи не относится к тем, кто на улице выпрашивает деньги у прохожих. У него есть чувство собственного достоинства, просто в его жизни что-то пошло наперекосяк, и он стал скитальцем. Контактов с родственниками он не поддерживает и не хочет говорить о них.

Выигрыш внушительнее обналичил американец Эдвин Кастро. Он сорвал джекпот более чем в $2 млрд и забрал единовременную выплату в размере $997,6 млн.