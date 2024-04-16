В Ирландии на берег выбросило останки загадочного морского существа

В Ирландии на берег выбросило тушу загадочного создания. Останки морского обитателя нашли на небольшом пляже Баллибранаган в графстве Корк. Идентифицировать животное трудно, пишет Irish Star.
По словам очевидцев, останки кажутся сильно разложившимися — виден скелет и мягкие ткани. Примечательно, что у существа нет спинного и хвостового плавников, которые характерны для китов и акул. Местная пара, Брайан и Фиона, предположили, что у туши нет и головы.
Таинственное создание громадное (huge), считают местные жители. Останки по размеру больше, чем две любопытные собаки Джуно и Майя, решившие исследовать необычную находку.
На днях тушу загадочного морского обитателя выбросило на берег в Малайзии. По мнению экспертов, это могут быть разложившиеся останки кита. Но в таком виде животное трудно опознать.
Органическую массу, которую тяжело идентифицировать из-за сильного разложения, принято называть «глобстер». Такие выброшенные на берег останки вызывают любопытство, в особенности у непрофессионалов. Иногда по форме глобстеры напоминают мифических созданий. Например, осенью 2023 года в Папуа — Новой Гвинее на берег выбросило существо, похожее на «русалку». У этого белесого глобстера отсутствовали большая часть головы и значительная часть тела. Перед захоронением «русалки» не было проведено соответствующих измерений и анализов, так что выяснить, к какому виду принадлежало животное, уже вряд ли получится. Согласно одной из многочисленных гипотез, останки могли принадлежать карликовому кашалоту или дюгоню.