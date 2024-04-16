В Ирландии на берег выбросило останки загадочного морского существа

Органическую массу, которую тяжело идентифицировать из-за сильного разложения, принято называть «глобстер». Такие выброшенные на берег останки вызывают любопытство, в особенности у непрофессионалов. Иногда по форме глобстеры напоминают мифических созданий. Например, осенью 2023 года в Папуа — Новой Гвинее на берег выбросило существо, похожее на «русалку». У этого белесого глобстера отсутствовали большая часть головы и значительная часть тела. Перед захоронением «русалки» не было проведено соответствующих измерений и анализов, так что выяснить, к какому виду принадлежало животное, уже вряд ли получится. Согласно одной из многочисленных гипотез, останки могли принадлежать карликовому кашалоту или дюгоню.