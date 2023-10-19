В институте Склифосовского провели первую в стране успешную повторную пересадку легких

Трансплантологи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Пациент несколько лет назад уже перенес трансплантацию, но со временем пересаженный орган перестал нормально функционировать. Перед повторной операцией мужчина провел в реанимации на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) около 100 дней.

«Реабилитировать и подготовить пациента к трансплантации спустя 100 дней, проведенных им практически без движения на реанимационной койке, — сложная задача, справиться с которой позволил многолетний опыт реанимационной службы института имени Склифосовского. Врачам удалось преодолеть все сложности, из-за которых раньше никому в стране не удавалось пересадить легкие повторно, и сейчас мужчина уже готов начать реабилитацию», — рассказала Анастасия Ракова.

Мужчина уже 11 лет страдает гистиоцитозом — заболеванием, при котором в легких образуются воздушные кисты и данный орган постепенно перестает функционировать. В итоге это приводит к тяжелой дыхательной недостаточности. В 2013 году мужчина впервые почувствовал одышку, а в 2018-м попал в лист ожидания на пересадку легких в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В 2019 году врачи института провели успешную трансплантацию легких, и пациент смог вернуться к нормальной жизни. Однако в 2022-м он вновь стал чувствовать себя плохо. Медикаментозное лечение не помогало, одышка нарастала, и уже через полгода мужчина вновь был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Здесь он проходил лечение в реанимации и из-за прогрессирования болезни был переведен на аппарат ЭКМО, который полностью взял на себя функцию его легких.

В августе 2023 года врачи института получили подходящий донорский орган и решились на повторную трансплантацию. Операция потребовала длительной подготовки, было проведено несколько консилиумов под руководством президента НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского главного внештатного трансплантолога Департамента здравоохранения города Москвы Могели Хубутии.

Сложность повторной пересадки заключается в том, что после первой операции между сердцем и легкими формируются спайки и рубцы, сквозь которые технически очень сложно пробираться. Попытки рассечь спайки часто приводят к кровотечению во время и после операции, которое и является причиной неблагоприятного исхода.

Специалистам удалось справиться со всеми сложностями. Девятичасовую операцию провела бригада хирургов под руководством Евгения Тарабрина, главного научного сотрудника отделения торакальной хирургии института и главного торакального хирурга Департамента здравоохранения города Москвы. Уже через несколько дней пациента отключили от аппарата ЭКМО, а через две недели он смог дышать самостоятельно. Мужчине предстоит длительная реабилитация, однако уже сейчас можно сказать, что врачи помогли продлить ему жизнь.