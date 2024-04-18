В Институте Макса Планка открыли первый в природе молекулярный фрактал

Поэтому они пришли к выводу, что такие молекулярные структуры в природе могут возникать очень быстро. И скорее всего, это была полная случайность, у этой необычной самосборки нет какой-либо функции и смысла. Так же легко она может исчезнуть, если не станет чем-то полезна организму.