В Индонезии ученые РАН открыли новый вид крупной бабочки

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА УрО РАН) открыли новый вид бабочки-бражника на острове Флорес в Индонезии, рассказал ТАСС младший научный сотрудник центра Виталий Спицын. Это достаточно крупная оливково-коричневая бабочка с пятнышками на крыльях.

«Мы описали новый вид бабочек из семейства бражников, он обитает на острове Флорес в Индонезии. Цвет бабочки варьируется от коричневого до оливково-коричневого, крылья заострены. На передних крыльях есть пятна, зеленоватые со светлой каемкой. Это достаточно яркая бабочка», — сказал Спицын.

Вид был описан на основе нескольких экземпляров из энтомологической коллекции Российского музея центров биологического разнообразия. Новый вид Ambulyx labuanensis внешне похож на другую бабочку из семейства, но отличается строением репродуктивных органов.

Обнаруженный бражник, скорее всего, является эндемиком Малых Зондских островов, то есть встречается только на них. Обитает преимущественно на острове Флорес, который отличается высоким уровнем биоразнообразия. О его биологии практически ничего не известно, кроме того, в каких лесах он встречается. «Этот вид приурочен к сухим муссонным лесам, эти леса быстро сокращают свою площадь, но их еще можно встретить на Флоресе. Мы с этого острова описали виды из горных влажных лесов, те виды находятся на грани исчезновения, они вымрут в ближайшие 10−20 лет. А этому бражнику повезло, он продержится дольше», — отметил ученый.

Представители семейства бражников по поведению несколько схожи с птицами колибри. Длинный хоботок позволяет им опылять цветы с длинным трубчатым венчиком. Однако жизненный цикл и особенности биологии большинства тропических видов бабочек до сих пор является загадкой для энтомологов.

По словам собеседника агентства, на Малых Зондских островах, в частности, на Флоресе могут быть найдены и другие эндемичные виды. «Между Борнео, Суматрой и Явой были сухопутные мосты в ледниковый период, когда уровень моря понижался, а между Большими и Малыми Зондскими — глубокие проливы, мостов не было, и фауна могла формироваться миллионы лет, не смешиваясь с азиатской фауной, и за счет этого высокий уровень эндемизма», — добавил Спицын.