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В Индии освободили подозреваемого в шпионаже голубя

Он находился «под стражей» восемь месяцев.
Источник: Freepik

В мае 2023 году индийской полицией был пойман голубь, к лапке которого было прикреплено письмо с, предположительно, китайскими иероглифами. Тогда власти решили, что таким образом правительство Китая использует птицу для шпионажа и задержали подозреваемого. Об этом пишет The Sun.

После восьмимесячного расследования выяснилось, что голубь не относится к криминалу и является участником гонок на открытых водоемах Тайваня. Птица по какой-то причине сбилась с курса, случайно пересекла границы и оказалась в Индии. Все это время пернатый находился в ветеринарной клинике Мумбаи.

Выяснив все обстоятельства, полиция сняла обвинения с голубя и передала его Бомбейскому обществу по противодействию жестокому обращению с животными. После осмотра ветеринаров птица наконец-то оказалась на свободе.

Это не первый раз, когда голуби приносят хлопоты Индии. Так, в 2022 году птицы устроили переполох на борты самолета.

Анна Морозова