В Индии освободили подозреваемого в шпионаже голубя

После восьмимесячного расследования выяснилось, что голубь не относится к криминалу и является участником гонок на открытых водоемах Тайваня. Птица по какой-то причине сбилась с курса, случайно пересекла границы и оказалась в Индии. Все это время пернатый находился в ветеринарной клинике Мумбаи.