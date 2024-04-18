В Индии обнаружили позвонки древней гигантской змеи

27 хорошо сохранившихся позвонков змеи были найдены в шахте штата Гуджарат. Размеры крупнейших из них (до 11 см в ширину и 6 см в длину) позволяют предположить, что некоторые особи достигали 15,2 метра в длину. Это означает, что она сопоставима по размеру с самой длинной известной змеей всех времен — титанобоа. Из-за своих размеров V. Indicus, вероятно, была медленным засадным хищником, похожим на анаконду.