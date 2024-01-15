В Греции найдены монеты времен античных Олимпийских игр

Об открытии со ссылкой на Министерство культуры Греции сообщает Arkeonews. Оно было сделано во время археологических раскопок в Тенее, древнегреческом городе, который был расположен недалеко от Коринфа. Прежде всего, археологи раскопали часть акведука Адриана, который считается одним из крупнейших гидротехнических сооружений II века нашей эры.

Еще одним любопытным открытием стал клад, состоящий из 29 редких серебряных древнегреческих монет. Они датированы периодом с конца VI века до нашей эры по 330-е годы до нашей эры.

По данным министерства культуры Греции, некоторые из найденных артефактов относятся к числу самых редких исторических монет Древней Греции.

Среди них специалисты выделяют три так называемых статера Элиды, которые были отчеканены в Олимпии во время проведения Олимпийских игр. Известно, что в период с 776 года до нашей эры по 393 год нашей эры было проведено 292 Олимпиады, после чего они были запрещены римским императором Феодосием I как языческие игры. Современные Олимпийские игры были возрождены только в конце XIX века французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном.

Возвращаясь к находкам в Тенее, добавим, что в состав клада также входили статеры Эгины с изображением морской черепахи, статеры Стимфалоса, Аргоса и Фив V века до нашей эры, изображающие Геракла, душащего руками двух змей. Чуть ранее на этом же месте в ходе раскопок были найдены ритуальные артефакты, в том числе женские статуэтки, фигурки животных и миниатюрные сосуды.

Кстати, на протяжении многих веков Тенея существовала только в мифах. По легенде, этот город построили военнопленные из Трои около 1100 года до нашей эры. Однако на данный момент раскопана уже значительная часть доисторической Тенеи, относящаяся к раннему бронзовому веку (2600−2300 гг. до н. э.). Раскопки говорят о том, что поселение на этом месте существовало еще до падения Трои.