В горах Ингушетии обнаружили древние надмогильные стелы
Находки будут признаны объектами культурного наследия региона.
Находки будут признаны объектами культурного наследия региона.
Четыре древние надмогильные стелы обнаружены в горах Ингушетии, всего в 500 м от архитектурного комплекса «Таргим». Об этом сообщает правительство республики.
По данным источника, находки представляют собой часть древнего мусульманского кладбища. После проведения исследовательских работ стелы внесут в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.
Архитектурный комплекс «Таргим» расположен в Джейрахском районе Ингушетии и представлен множеством исторических объектов, среди которых древние циклопические жилища башенного типа, боевые, полубоевые и жилые башни, а также мавзолеи, святилища и склеповые могильники. В числе наиболее значительных памятников — храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки и башенный комплекс Эгикал.
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