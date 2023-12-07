В горах Ингушетии обнаружили древние надмогильные стелы

Четыре древние надмогильные стелы обнаружены в горах Ингушетии, всего в 500 м от архитектурного комплекса «Таргим». Об этом сообщает правительство республики.

По данным источника, находки представляют собой часть древнего мусульманского кладбища. После проведения исследовательских работ стелы внесут в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

Архитектурный комплекс «Таргим» расположен в Джейрахском районе Ингушетии и представлен множеством исторических объектов, среди которых древние циклопические жилища башенного типа, боевые, полубоевые и жилые башни, а также мавзолеи, святилища и склеповые могильники. В числе наиболее значительных памятников — храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки и башенный комплекс Эгикал.

Ранее российские археологи впервые нашли около Астрахани остатки древнего поселения с сохранившимися артефактами Приморского Дагестана. Объекты V—VIII вв. еков могут иметь связь с древнейшим оседлым населением, которое когда-то проживало на территории региона.

Незадолго до этого в дельте Волги также были обнаружены еще несколько древних поселений столичного региона Хазарского каганата. Находки датируются VIII—X вв. еками. На месте поселений обнаружили фрагменты глиняных сосудов, обломки костей животных и строительную керамику.