В горах Ингушетии нашли барельефные камни древнего храма

«Изготовлены они в большинстве своем из кусков мягких известковых пород “ширими”, хорошо поддающихся обработке. Это фрагменты карнизных блоков и, по-видимому, части обрамления оконных и дверных проемов. Остальные требуют дальнейшей интерпретации. Находки интересны и должны быть тщательно исследованы и переданы в государственную часть музейного фонда» — передает пресс-служба слова Гадиева.