В Гималаях засняли редкого тибетского бурого медведя

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 января. /ТАСС/. Исследователи дикой природы Индии впервые задокументировали свидетельство существования на территории страны редкого тибетского бурого медведя (Ursus arctos pruinosus), который был замечен в северо-восточном регионе республики. Об этом сообщила Индийская лесная служба.

Фотоловушки запечатлели медведя с характерным желтоватым воротником, похожим на шарф, на большой высоте в северо-восточном штате Сикким в Гималаях.

«Вы видите первое в истории изображение редкого тибетского бурого медведя из Индии. Благодаря этому к индийскому биоразнообразию добавлен еще один подвид», — написал в Х (ранее Twitter) представитель Индийской лесной службы Парвин Касван.

Тибетский бурый медведь, которого также называют тибетским голубым медведем, является редчайшим подвидом медведей в мире. Ученым очень мало о нем известно. До сих пор было сделано лишь несколько подтвержденных записей из Непала, Бутана и Тибетского нагорья.

Эти животные адаптировалось к экстремальным условиям высокогорья. Они населяют альпийские леса, луга и степи на высоте более 4 тыс. м. Проживающие в Восточном Непале народности шерпа принимают это животное за снежного человека.

Тибетского медведя открыл путешественник и натуралист Николай Пржевальский (1839−1888). Он провел четыре экспедиции в Центральную Азию (1870−1885), впервые описав горные системы, флору и фауну многих центральноазиатских районов, в том числе Тибетского нагорья. Помимо тибетского медведя, он открыл дикого верблюда и подвид дикой лошади, впоследствии названный его именем.