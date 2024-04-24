В Германии раскопали древнюю могилу «зомби». Находка удивляет

Археологи Государственного управления по сохранению памятников и археологии в Германии раскопали могилу «зомби» времен бронзового века, пишет Heritage Daily со ссылкой на ведомство. Возраст захоронения оценили приблизительно в 4200 лет. Оно было обнаружено во время раскопок недалеко от деревни Оппин в земле Саксония-Анхальт.
В захоронении ученые нашли останки мужчины, умершего в возрасте 40−60 лет. Нижняя часть его тела была перекрыта каменной глыбой. По мнению экспертов, ее установили, чтобы покойный не выбрался из могилы.
«Даже в каменной веке люди боялись оживших мертвецов. Они верили, что умершие иногда пытаются вылезти из могил», — говорит руководитель раскопок Сюзанна Фридерих.
Захоронение связывают с археологической культурой колоколовидных кубков, относящейся к бронзовому веку (4000—2700 гг. до н. э.). Ее представители расселились на большей части Западной Европы и в некоторых прибрежных регионах северо-западной Африки. Письменных свидетельств не осталось, поэтому нельзя точно сказать, к какой языковой группе относились представители этой археологической культуры.
Ранее возле польской деревни Пень археологи нашли несколько могил «вампиров» на кладбище XVII века. В одной из них был захоронен ребенок- «вампир», а в другой — женщина- «вампир». Установлено, что ребенок скончался в возрасте 5−7 лет. Его похоронили лицом вниз, к ноге прикрепили навесной замок. Женщина была похоронена с использованием похожих практик, кроме того, над ее шеей разместили серп.