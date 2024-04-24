В Германии раскопали древнюю могилу «зомби». Находка удивляет

Ранее возле польской деревни Пень археологи нашли несколько могил «вампиров» на кладбище XVII века. В одной из них был захоронен ребенок- «вампир», а в другой — женщина- «вампир». Установлено, что ребенок скончался в возрасте 5−7 лет. Его похоронили лицом вниз, к ноге прикрепили навесной замок. Женщина была похоронена с использованием похожих практик, кроме того, над ее шеей разместили серп.