В Германии обнаружены остатки массивной древнеримской стены

Известно, что история города началась с кельтского поселения с природными сернистыми термальными источниками. Позже человеком они были переформированы в банный комплекс и святилище. Римское военное присутствие сохранялось вплоть до 370-х годов. После оно прекратило свое существование из-за мигрирующих германских племен, вследствие чего римляне вынуждены были отступить на запад.