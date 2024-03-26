В Германии обнаружены остатки массивной древнеримской стены

Во время строительных работ в городе Аахен (Германия) археологи обнаружили древнюю оборонительную стену, которую датировали III веком нашей эры. Об этом пишет Arkeonews.
Длина найденного сегмента массивной стены составляет семь метров, а толщина — три метра. Общая площадь строения остается неизвестной, так как остальные фрагменты еще только предстоит раскопать.
Археологи предполагают, что сегмент стены был частью северных ворот укрепления. Возможно, что сооружение имело круглые башни. По словам специалистов, подобные находки помогают реконструировать Аахен прошлого и лучше понять, как в то время жили люди.
Известно, что история города началась с кельтского поселения с природными сернистыми термальными источниками. Позже человеком они были переформированы в банный комплекс и святилище. Римское военное присутствие сохранялось вплоть до 370-х годов. После оно прекратило свое существование из-за мигрирующих германских племен, вследствие чего римляне вынуждены были отступить на запад.
Ранее под Лондоном случайно нашли руины древнего города.
Анна Морозова