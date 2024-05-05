В Германии нашли «живые консервы» древних людей

Вероятно, черепах принесли с собой путешественники в качестве провизии. Эти животные легко транспортируются и могли обеспечить запас свежего мяса даже в случае неудачной охоты. Вполне возможно, что охотники ледникового периода, — неандертальцы или современные люди, — привезли черепах с собой в прохладные северные регионы. Будущие исследования должны будут доказать, было ли это так на самом деле.