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В Германии нашли «живые консервы» древних людей

Эксперты обнаружили фрагменты панциря черепахи возрастом около 50 тысяч лет неподалеку от немецкого города Магдебурга.

Источник: Bogdan Costin/СС0

Черепахи могли быть легко транспортируемыми запасами пищи, «живыми консервами», сообщает Arkeonews.

В гравийном карьере Барлебен-Адамзее обнаружили пять фрагментов панцирей черепах европейской прудовой черепахи (Emys orbicularis).

С помощью радиоуглеродного датирования ученые установили, что их возраст составляет от 42 тысяч до 50 тысяч лет.

Это означает, что животные жили в ледниковом периоде, температура во время которого была слишком низкой для эмбрионального роста черепах.

Вероятно, черепах принесли с собой путешественники в качестве провизии. Эти животные легко транспортируются и могли обеспечить запас свежего мяса даже в случае неудачной охоты. Вполне возможно, что охотники ледникового периода, — неандертальцы или современные люди, — привезли черепах с собой в прохладные северные регионы. Будущие исследования должны будут доказать, было ли это так на самом деле.