В Германии нашли средневековый скелет мужчины с железным протезом

В городе Фрайзинг, расположенном в Баварии (Германия), проводили работы по прокладке трубопровода и обнаружили средневековое погребение, которое находилось недалеко от приходской церкви Святого Георга. Там были обнаружены останки мужчины с протезом руки. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления об охране памятников Баварии.

Проведенный анализ показал, что костные останки принадлежат мужчине в возрасте от 30 до 50 лет, умершему между 1450 и 1620 годами. Интересным оказалось то, что на левой руке скелета находился ржавый кусок металла. После очистки и стабилизации выяснилось, что это протез. Рентгеновские снимки показали, что он полый и состоит из четырех, изготовленных из листового металла, пальцев: указательного, среднего, безымянного и мизинца. Внутри изделия находилась кость большого, который покрывали кожей и привязывали ремнями.

До сих пор остается загадкой, почему у мужчины отсутствовала рука. Ученые говорят, что, возможно, он потерял конечность во время вооруженных конфликтов, происходивших, например, в годы Тридцатилетней войны (1618−1648 годы).

Ранее ученые опровергли теорию о мужчинах-охотниках.

Анна Морозова