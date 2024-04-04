В Германии нашли руины древнеримской крепости

На западе Германии в Аахене на улице Понтштрассе (Pontstraße) во время подготовки к строительным работам нашли руины древнеримского форта возрастом 1,7 тыс. лет, сообщается на официальном сайте города.
В частности, был раскопан фундамент каменной стены, воздвигнутой по древнеримским технологиям строительства. Точные размеры кладки археологи еще не определили. Пока что оборонительное сооружение расчистили только на протяжении 7 м. Известно, что ширина стены на изученном отрезке по меньшей мере составляет около 90 см.
По словам местного археолога Андреаса Шауба, о существовании руин древнеримской крепости подозревали довольно давно — 140 лет назад. В 2011 — 2014 годы местонахождение остатков оборонительной конструкции локализовали.
Стену воздвигли после того, как в 275−276 году на Аахен напали франки (германское племя). Похожие защитные сооружения находили и в других городах. Среди них — Юлих, Битбург, а также община Юнкерат.
Ранее сообщалось о находке в Ирландии. Возле острова Колланмор на дне залива Клю в Атлантическом океане обнаружили руины древней крепости. Предположительно здание построили в 1100 — 900 годы до н. э. (эпоха позднего бронзового века).
В августе 2023 года стало известно, что археологическая экспедиция Крымского федерального университета (КФУ) раскопала 180 м главной линии обороны Мангупской крепости. Это самая крупная византийская крепость на полуострове. Главную линию обороны возвели в начале VI века. Она просуществовала до XVI столетия.