В Германии нашли руины древнеримской крепости

В частности, был раскопан фундамент каменной стены, воздвигнутой по древнеримским технологиям строительства. Точные размеры кладки археологи еще не определили. Пока что оборонительное сооружение расчистили только на протяжении 7 м. Известно, что ширина стены на изученном отрезке по меньшей мере составляет около 90 см.