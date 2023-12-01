В Германии нашли крупнейший клад славянских монет

Как сообщает Arkeonews, обнаруженный клад является крупнейшим на сегодняшний день кладом славянских монет. Значительная их часть хранилась в глиняном горшке, но некоторые были разбросаны поблизости от него. Состав клада, который в релизе называется славянским, оказался географически довольно разнообразным. Из сообщения Министерства науки, культуры, федеральных и европейских дел земли Мекленбург — Передняя Померания следует, например, что монеты были привезены из разных мест, включая Западную Германию, Англию, Данию, Венгрию и современную Чехию.

По мнению археологов, состав клада, прежде всего, указывает на обширные торговые связи, охватывавшие Европу в XI веке. Археологи-любители также нашли 900-летние «контейнеры», в которых хранились не только монеты, но и украшения и культовые предметы. Так, в упомянутом выше горшке находилось примерно 1700 монет. Но вместе с ними в сосуде хранились шейные гривны и перстни, ожерелье с золотом, горным хрусталем и бусинами из сердолика. Также было найдено два христианских реликвария.

Кроме того, археологи в районе города Мирова нашли несколько металлических фрагментов, из которых затем по кусочкам восстановили семь мечей. Ученые предполагают, что эти были жертвенные подношения богам. Мечи были нарочно разбиты на фрагменты, которые затем были оставлены в низине в качестве ритуального дара. Подобное жертвенное оружие на территории Германии находили и раньше, однако новая находка тоже оказалась крупнейшей в своем роде.