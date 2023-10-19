18:33 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В галерею Дрездена вернули картину, пропавшую 80 лет назад

Посмотреть на нее посетители смогут уже в конце октября.

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Издание The Art Newspaper пишет о том, что в Галерею старых мастеров в Дрездене вернули картину Яна Баптиста Веникса. Он был известным голландским рисовальщиком и живописцем XVII века.

«Пейзаж Кампаньи», написанный им в XVII веке, изображает итальянцев на фоне голландских дюн. Картину спрятали во время Второй мировой войны, однако с тех пор ее никто не видел.

Оказалось, что советские солдаты нашли ее и вывезли в СССР. Долгое время полотно висело на даче одного из советских генералов.

В 1984 году произведение искусства вывезли в США, где продали отцу арт-дилера, позднее вернувшего «Пейзаж Кампаньи» в Дрезден. Картина станет частью экспозиции музея в конце октября.

Недавно художник из Дании продал музею пустые холсты. Суд обязал его вернуть все, кроме гонорара.

Олеся Маевская

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