В галерею Дрездена вернули картину, пропавшую 80 лет назад

Издание The Art Newspaper пишет о том, что в Галерею старых мастеров в Дрездене вернули картину Яна Баптиста Веникса. Он был известным голландским рисовальщиком и живописцем XVII века.

«Пейзаж Кампаньи», написанный им в XVII веке, изображает итальянцев на фоне голландских дюн. Картину спрятали во время Второй мировой войны, однако с тех пор ее никто не видел.

Оказалось, что советские солдаты нашли ее и вывезли в СССР. Долгое время полотно висело на даче одного из советских генералов.

В 1984 году произведение искусства вывезли в США, где продали отцу арт-дилера, позднее вернувшего «Пейзаж Кампаньи» в Дрезден. Картина станет частью экспозиции музея в конце октября.

Недавно художник из Дании продал музею пустые холсты. Суд обязал его вернуть все, кроме гонорара.

Олеся Маевская