В галактическом шаровом скоплении открыта звезда-сверхгигант

Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Сообщается, что открытая звезда примерно в 4,61 раза больше Солнца, при этом ее масса составляет около 0,51−0,55 солнечной массы. Эффективная температура оценивается примерно в 17 225 градусов Цельсия. Металличность звезды составляет около −0,7 dex, что согласуется с металличностью самого шарового скопления. Кроме того, оказалось, что звезда обогащена углеродом и кислородом.