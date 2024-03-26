В галактическом шаровом скоплении открыта звезда-сверхгигант

Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Сообщается, что открытая звезда примерно в 4,61 раза больше Солнца, при этом ее масса составляет около 0,51−0,55 солнечной массы. Эффективная температура оценивается примерно в 17 225 градусов Цельсия. Металличность звезды составляет около −0,7 dex, что согласуется с металличностью самого шарового скопления. Кроме того, оказалось, что звезда обогащена углеродом и кислородом.
Она расположена в одном из самых тусклых и наименее массивных галактических шаровых скоплений Млечного Пути, масса которого составляет всего 2900 солнечных масс. Скопление находится на расстоянии около 32 600 световых лет от Земли. Звезда была идентифицирована путем анализа данных телескопа ультрафиолетовой визуализации AstroSat (UVIT) и космической обсерватории Gaia.
Измерение лучевых скоростей показало, что открытая звезда, вероятно, является частью двойной системы. Это означает, что у нее есть компаньон. Звезды вращаются друг вокруг друга, как показало моделирование, с периодом, который может составлять 17,83 или 39,12 дня. Объект-компаньон, вероятно, представляет собой эволюционировавшую звезду с оценочной массой 0,5−0,8 солнечных масс.
Добавим, что звезды PAGB — это светящиеся звезды-сверхгиганты промежуточной массы, находящиеся на очень поздней фазе своей эволюции. Они крайне редко встречаются в шаровых скоплениях из-за очень короткой продолжительности их существования, которая составляет менее 500 тысяч лет. Отличительной чертой таких звезд является то, что они являются наиболее яркими объектами в своих скоплениях.