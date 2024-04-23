В Финляндии закроют музей Ленина, который проработал 78 лет

Учреждение работало при поддержке муниципалитета Тампере и Министерства образования и культуры страны. В 2014 году оно вошло в состав музея рабочего класса Werstas. В июне 2016 года музей Ленина полностью обновили. Название сохранилось, но экспозиция стала охватывать не только жизнь лидера большевиков, в нее также вошла история отношений Финляндии и России.