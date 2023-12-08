В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся в стране вид крупных тараканов

Согласно пресс-релизу Университета Оулу, в начале декабря в районе города был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров. Отмечается, что данный вид насекомых имеет блестящий темно-коричневый цвет и до этого он не встречался в Финляндии. Предположительно, тараканы могли попасть в страну в результате транспортировки международных грузов.

Руководитель университета Марко Мутанену отметил, как и другие виды, дымный таракан может спровоцировать антисанитарные условия, распространять болезни и вызывать аллергические симптомы и астму.

До этого журналист-исследователь в области биотехнологий грибов Брайан Ловетт провел исследование, согласно которому тараканы смогли выжить в момент падения астероида, образовавшего на побережье современной Мексики кратер Чиксулуб и уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад.

По данным исследователей, в момент падения метеорита поверхность земли сильно нагрелась. В результате тараканам было некуда бежать, но за счет своего плоского тела они смогли спрятаться в крошечных трещинах почвы, когда температура достигла критических значений.