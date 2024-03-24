В Европе предрекли глобальную монополию SpaceX

По его словам, пакетный запуск множества спутников на Starship может обойтись заказчику дешевле, чем услуги сравнительно небольших операторов, располагающих значительно менее грузоподъемными носителями. Кроме того, по его мнению, появление Starship может привести к тому, что компании начнут создавать значительно более тяжелые космические аппараты, которые не смогут запускаться легкими ракетами.