«В эту ночь принято отрываться, напиваться, веселиться по полной!» Как празднуют Новый год и Рождество в других странах

Елки стоят на жаре под искусственным снегом

Софья, Чили

В Чили два главных праздника: Новый год и Рождество. Чилийцы празднуют Рождество с размахом, как мы в России — Новый год. Все это происходит в ночь с 24 на 25 декабря. Праздник семейный, а так как у чилийцев семьи обычно огромные, то в доме собирается по 15−20 человек. Зовут всех: племянников, двоюродных сестер и братьев, троюродных бабушек и тетушек.

У чилийцев на праздничном столе нет каких-то особенных блюд, никаких майонезных салатов. Основные блюда — запеченная рыба, реже — мясо. Местные готовят интересный праздничный напиток, который называется «мартышкин хвост». Его можно купить в магазине, но часто чилийские хозяйки предпочитают готовить его самостоятельно. Это напиток на основе молока, в котором долго томятся разные травы и пряности. Потом добавляются кофе, сахар и виноградная водка для праздничного настроения. Вкус получается очень насыщенным.

Интересно, что чилийский Новый год приходится на сезонное лето, но праздничная символика точно такая же, как и в России. Выглядит все это довольно странно и немного неуместно: повсюду стоят елки с искусственным снегом, фигурки Санта-Клауса в меховой шубе, олени с упряжками. При этом на улице жара 35 градусов и палящее солнце.

В Чили не принято оставлять подарки под елкой, местные больше любят обмениваться презентами за столом или играть в «Тайного Санту». Кстати, многие чилийцы прилагают к своему подарку чек, чтобы получатель смог вернуть непонравившийся презент. И никто не обижается, если ты вдруг остался недоволен тем, что тебе вручили.

Кстати, чилийцы отдыхают только 24 и 25 декабря. Когда я им рассказала про целую неделю новогодних каникул в России, они были в полном шоке.

К Новому году все деньги уже потрачены

Ксения, США

Новый год американцы встречают спокойно, все внимание уходит на Рождество. Все подарки, вся подготовка, все эмоции — это про него. На Новый год, как мне кажется, вообще никто не дарит друг другу подарки. Обычно к этому празднику все деньги уже потрачены. Однако именно на Новый год принято писать разные списки: мечты, желания, обещания. Всем хочется войти в новый год обновленными. Как правило, все обещания связаны с едой и здоровьем. Большинство обещает себе бросить курить, записаться в спортзал. Кстати, рекордное количество абонементов в спортзал покупается именно накануне Нового года, а к марту месяцу туда уже никто не ходит.

Рождество — это тихий, семейный праздник. Американцы не любят много готовить в этот день, не то, что в День благодарения. На рождественском столе обычно стоит запеченная ветчина и какие-то закуски. По традиции почти во всех семьях на Рождество пекут имбирное печенье, делают пряничные домики.

Меня поразило, что дети не открывают подарки на ночь, перед сном. Они ложатся спать, а уже с утра пораньше просыпаются и радостно бегут распаковывать свои презенты от Санты. Кстати, тут вообще не принято приглашать ряженого Санту домой и водить хороводы. По легенде он ночью спускает подарки по дымоходу, и его никто не видит. В некоторых семьях детки даже оставляют для Санты молоко и печенье на столе.

Взрослые же обмениваются подарками за праздничным столом. Некоторые устраивают в семейном кругу игру под названием «Белый слон». Это значит, что каждый гость приносит подарок на заранее установленную для всех сумму, обычно это что-то около 15 долларов. Все подарки запакованы, чтобы не было видно, что внутри. Коробки складываются в кучу, а каждый присутствующий вытаскивает листочек с номером. Так определяется порядок, по которому гости подходят к куче с подарками и выбирают любой понравившийся сверток или коробочку. Выбранный подарок при всех распаковывают, и если кому-то он приходится по душе, то этот человек может «украсть» подарок. Так происходит до трех раз. В конце вечера каждый остается с каким-то подарочком в руках.

В Америке очень большое внимание уделяют праздничному декору дома и особенно его фасада. Почему-то местным очень важно, чтобы снаружи дом сверкал и переливался в десять раз сильнее, чем у соседей. Есть даже целые районы, которые знамениты своим украшением домов, куда люди приезжают на экскурсии. Конечно, ты можешь при желании не украшать свой дом снаружи, никто тебя заставить не может. Но соседи будут смотреть на тебя подозрительно.

В России традиционный новогодний фильм, задающий правильное настроение — «Ирония судьбы». В Америке тоже есть несколько фильмов, которые местные смотрят из года в год в праздничные дни. И это не «Один дома». Особенной популярностью среди американцев пользуются «Рождественская история», «Эта замечательная жизнь» и «Рождественские каникулы».

Под бой курантов никто не сжигает записки с пожеланиями. У американцев есть другой ритуал, согласно которому нужно поцеловать того, с кем хочешь провести следующий год. Но это скорее делается в молодежных тусовках, чем на семейных застольях.

В Рождество тут ничего не работает

Петр, Италия

Италия — католическая страна. Рождество — это главный праздник, который отмечается 24 и 25 декабря. В этот день все закрыто: магазины, клубы, бары. Ничего не работает или закрывается очень рано. Итальянцы спешат домой, чтобы встретить Рождество с родными и близкими.

Новый год — это скорее про тусовку с друзьями. В эту ночь принято отрываться, напиваться, веселиться по полной.

В Италии есть особенные блюда, которые каждая семья в обязательном порядке готовит на Рождество. Одно из них — Lenticchie con cotechino, то есть чечевица в томатном соусе с рублеными свиными сосисками. Почему именно чечевица? Потому что в сыром виде она зеленая, а в готовом — оранжево-золотистая. Итальянцы верят, что вареная чечевица похожа на маленькие монетки. Собственно, считается, что если съесть чечевицу в рождественскую ночь, то она принесет тебе богатство в наступающем году. Ну и, конечно, море вина на столе.

Многие еще готовят или покупают Panettone — это воздушный пирог с изюмом или шоколадом. Я его обожаю именно во втором варианте, с шоколадом. Но мой дедушка, настоящий итальянец, который обожает вариацию пирога с изюмом. Из-за этого я каждый раз негодовал и мне приходилось этот изюм выковыривать.

У нас тут все переплелось

Джед, Сирия

Мы живем на границе с Иорданией, рядом с городом Эс-Сувейда. Деревня наша находится в горах, в 1090 метрах над уровнем моря, а соседние — 1500 метров и выше. Снега в январе-феврале, бывает, выпадает от метра до трех, иногда даже каменные ограды вокруг домов полностью укрывает. Бывает, что эти снежные наносы только к маю оттаивают.

Вообще, места вокруг очень красивые, знаменитые своей древней архитектурой. У нас есть леса, где растут дубы, кедры и елки, так что мы под Новый год ходим в лес за елкой. Правда, я в детстве был хулиганом, и когда меня послали за елкой, решил далеко не ходить, а срубить ее на участке соседа, хотя бы крупную ветку. Сосед спустил на меня собаку, но все обошлось — я забрался на сарай, а потом по крышам перебрался на наш участок и вернулся домой, правда, без елки.

К Новому году мы ждем снега и считаем, что очень повезло, если он идет в праздничную ночь. Но при мне такое было только два раза. Собираемся праздновать большими семьями, человек по 25, со всеми дедушками, бабушками, дядями, тетями, племянниками и племянницами. Все приносят угощение к столу — фрукты, мед. Мужчины собираются, шашлык делают, женщины режут салаты и делают наши традиционные блюда. В деревнях в новогоднюю ночь часто разводим костер, собираемся у него с родственниками и соседями, танцуем. А вот в городах эта традиция не очень распространена.

У нас в деревне живут христиане и друзы (арабы, исповедующие друизм — религию, которая раньше являлась одним из ответвлений шиитской секты исмаилитов, но в XI веке от нее откололась, — прим. «Мосленты»). Я из семьи друзов, и у нас всегда были с христианами добрые отношения. Я, например, только в 15 лет узнал, что семья из соседнего дома — христиане. Думаю, наши культуры повлияли друг на друга, потому что мы с христианами отмечаем Новый год и Рождество. Я, помню, ходил в церковь, узнавал у соседа, что и как они празднуют. И на свадьбы мы ходим их поздравляем.