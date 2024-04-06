В Элисте фестиваль тюльпанов открыли театрализованным представлением

«В 2023 году Фестиваль тюльпанов, мотив которого — донести любовь и уважение к обычаям своего народа, бережное отношение к природе, был посвящен героическому калмыцкому эпосу “Джангар”, признанному ЮНЕСКО жемчужиной мирового народного творчества. В 2024 году лейтмотивом одного из знаковых мероприятий в республике в сфере событийного туризма станут калмыцкие сказки. Есть мнение, что Калмыкия немногим уступает Индии в количестве национальных сказок. Так это или иначе, но республике есть чем удивлять наших гостей, несмотря на то, что фестиваль проводится уже в одиннадцатый раз», — сказала ТАСС начальник отдела развития туризма Министерства культуры и туризма Калмыкии Елена Манжикова.
Более 300 артистов из 20 творческих коллективов республики стали участниками театрализованного представления и концерта, уточнила она. Утром в воскресенье на железнодорожный вокзал Элисты прибудет туристический поезд № 928 «Цветущая степь», который привезет 130 гостей из Москвы, Ростова-на-Дону и других населенных пунктов России. Его популярность у путешественников растет с каждым годом.
«Это событие уже бренд нашего региона. Основной посыл — сохранение краснокнижных тюльпанов и бережное отношение к природе в целом. С каждым годом Калмыкия раскрывается с новой, необычной стороны и становится местом притяжения для гостей со всей России и зарубежных стран. Число посетителей фестиваля за три года выросло в пять раз», — написал в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.
Глава региона отметил, что гостей привлекает не только уникальная красота природы республики, но и ее самобытная культура, традиции, насыщенная программа фестиваля, которая каждый год обновляется. Ранее со ссылкой на Хасикова сообщалось, что турпоток в Калмыкию за 2023 год увеличился на треть, республику посетили свыше 120 тыс. человек. Этого удалось достичь благодаря обновлению и совершенствованию календаря событийных мероприятий.
О программе фестиваля
Организаторы фестиваля тюльпанов в 2024 году постарались его масштабировать и расширить географию гостей. Секретами мастерства на гастрономическом фестивале «Маханфест» поделятся именитые мастера из России и дальнего зарубежья, в частности, Камбоджи. Фестиваль национальных театров России пройдет с участием таких республик, как Якутия, Алтай, Марий Эл, Чувашия, Башкортостан. Много интересных событий ждет детей и молодежь — например, ивенты уличных субкультур «STEPЬ», концерты местных рок-групп с участием рок-школы из Казани, международный концерт народных танцев.
«То, ради чего, безусловно, стоит приехать в Калмыкию в апреле — это цветущая бескрайняя калмыцкая степь, которая поражает буйством ярких красок и никого не оставит равнодушным. Это идеальное место для уединения, успокоения и медитаций. Поэтому мы выстроили туристические маршруты для гостей фестиваля, включающие посещение горящего источника, поющих барханов и розового озера. Гости региона в рамках фестиваля тюльпанов не только знакомятся с уникальной по своей красоте природой степного региона и национальной кухней, но и совершают много активностей — занимаются йогой, посещают духовные практики, соревнования и заплыв на sup-досках», — добавила Манжикова, добавив, что фестиваль завершится 30 апреля.