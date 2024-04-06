В Элисте фестиваль тюльпанов открыли театрализованным представлением

«В 2023 году Фестиваль тюльпанов, мотив которого — донести любовь и уважение к обычаям своего народа, бережное отношение к природе, был посвящен героическому калмыцкому эпосу “Джангар”, признанному ЮНЕСКО жемчужиной мирового народного творчества. В 2024 году лейтмотивом одного из знаковых мероприятий в республике в сфере событийного туризма станут калмыцкие сказки. Есть мнение, что Калмыкия немногим уступает Индии в количестве национальных сказок. Так это или иначе, но республике есть чем удивлять наших гостей, несмотря на то, что фестиваль проводится уже в одиннадцатый раз», — сказала ТАСС начальник отдела развития туризма Министерства культуры и туризма Калмыкии Елена Манжикова.