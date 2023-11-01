В Египте найдена «Книга заклинаний мертвых», которой 3500 лет

Археологи, исследующие 3500-летний некрополис Туна эль-Гебель в центральном Египте, обнаружили «Книгу мертвых», наполненную заклинаниями. Они якобы помогают умершим в загробной жизни. Артефакт представляет из себя свиток длиной от 13 до 15 метров, пишет Business Insider.

Такая «книга» была обыденным атрибутом ритуала захоронения в Древнем Египте и являлась «подстраховкой» усопшего на том свете. Найденный свиток был не единственным сокровищем, найденным на этом месте — археологи обнаружили мумии, предположительно принадлежавшие высокопоставленным чиновникам, некоторые из которых находились в своих богато украшенных каменных саркофагах.

Также были найдены редкие канопы из алебастра — сосуды, используемые для хранения духовно важных органов во время мумификации и «тысячи» амулетов. «Книга мертвых» — не редкость для древнеегипетских кладбищ, но не часто удается найти свиток и могилу того, кому он был предназначен, одновременно.

Ранее в Египте нашли 16-метровый папирус с текстами из «Книги мертвых». Настолько полных текстов не находили уже сто лет.